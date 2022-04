Betis wint eerste hoofdprijs sinds 2005 en dompelt Cillessen en Valencia in rouw

Zondag, 24 april 2022 om 00:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 01:01

Real Betis heeft zaterdagavond beslag gelegd op de Copa del Rey. Het elftal van trainer Manuel Pellegrini was in Estadio de la Cartuja in Sevilla na strafschoppen te sterk voor Valencia: 2-1. Na een 1-1 gelijkspel moesten penalty's de beslissing brengen. Daarin bleek Betis, dat alle strafschoppen raaks schoot, met 5-4 te sterk. Het is pas de derde keer in de clubgeschiedenis dat Verdiblancos met de Spaanse beker aan de haal gaat. De laatste keer dat dat gebeurde was in het seizoen 2004/05. Voor Pellegrini is het zijn eerste grote prijs in Spaanse dienst.

de ruim 50.000 aanwezigen in Estadio de la Cartuja veerden al vroeg in de wedstrijd op, toen Betis na vier minuten spelen om een strafschop schreeuwde. De bal zou tegen de arm zijn gegaan bij Gabriel Paulista, maar daar wilde scheidsrechter Alejandro Hernández Hernández niet aan. Vijf minuten later was het alsnog raak. Na een aanval over de rechterkant van het veld werd de bal snoeihard binnengekopt door Borja Iglesias op aangeven van Héctor Bellerín. Het bleek het startsein voor Valencia om de duimschroeven iets aan te draaien, wat na een half uur tot de gelijkmaker leidde.

Betis op voorsprong in de Copa Del Rey finale! ?? Borja Iglesias kopt snoeihard raak na een goede voorzet van Bellerin! ??#ZiggoSport #CopaDelRey #RealBetisValencia pic.twitter.com/SgXSBwe5Ui — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 23, 2022

In de omschakeling zette Ilaix Moriba met een voortreffelijke steekpass Hugo Duro alleen voor Claudio Bravo, waarna de aanvaller de Chileense goalie kansloos liet met een schitterende stift. Na een verder vrij behoudende eerste helft zorgde Duro in de tweede helft voor het eerste gevaar. De spits leek van dichtbij te kunnen afronden voor zijn tweede van de avond, maar kreeg zijn voet niet goed tegen de bal. Aan de andere kant ketste een schot Borja Iglesias af op een speler van Valencia. Het duel om de Spaanse beker verveelde geen moment, getuige onder meer de kansenregen in het laatste kwart van het duel.

Valencia op gelijke hoogte! ?? Ilaix Moriba bedient Duro met een geniale steekpass, die het vervolgens knap afmaakt! ?#ZiggoSport #CopaDelRey #RealBetisValencia pic.twitter.com/u0K7DCAM2J — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 23, 2022

Nadat Sergio Canales twintig minuten voor tijd rakelings naast mikte, trof Juanmi niet veel later de paal. Juanmi trok vanaf de zijkant naar binnen en produceerde een vlammend schot, maar raakte het aluminium. Vijf minuten later raakte Nabil Fekir het lijf van Giorgi Mamardashvili. Toen het duel leek af te stevenen op een verlenging, kreeg Carlos Soler plots de mogelijkheid om het duel alsnog in het slot te gooien. De middenvelder kreeg de bal op een presenteerblaadje op de rand van de zestien, maar verzuimde een hoek te kiezen en vond de benen van Bravo. Het bleek het laatste wapenfeit van de reguliere speeltijd.

In de verlenging bleef het gewenste spektakel uit, waardoor er strafschoppen aan te pas moesten komen om een winnaar aan te wijzen. Bij Betis waren de beste strafschopnemers intussen naar de kant gehaald, terwijl Mamardashvili werd bijgepraat door Jasper Cillessen. Nadat de eerste zes strafschoppen werden benut, was invaller Yunus Musah de eerste en enige die faalde. Het is de eerste trofee voor Pellegrini in Spanje sinds hij in 2020 aan het roer kwam te staan bij de club uit Sevilla. Voor Betis is het de eerste hoofdprijs sinds 2005, toen eveneens de Spaanse beker werd veroverd.