Dit is waarom Noussair Mazraoui kan gaan slagen bij Bayern München

Zondag, 24 april 2022 om 00:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:37

Noussair Mazraoui gaat Ajax komende zomer verlaten. Hoewel diverse topclubs interesse hadden, lijkt Bayern München de nieuwe werkgever te worden van de 24-jarige international van Marokko. In Zuid-Duitsland lijken alle ingrediënten aanwezig te zijn om uit te groeien tot een internationale topspeler met veel invloed. FootballTransfers en Voetbalzone kijken samen naar de potentiële transfer van Mazraoui naar de kersverse landskampioen van Duitsland.

Welk scenario gaat er op voor Mazraoui? De sinds 2006 in de jeugdopleiding spelende Marokkaan werd als middenvelder opgeleid door Ajax, brak door in het eerste als rechtervleugelverdediger en groeide uit tot een vaste waarde in het elftal van de Amsterdammers. Maar hij is zeker niet de eerste speler de laatste jaren die Amsterdam transfervrij achter zich laat. Bij onder anderen Brian Brobbey en Amin Younes pakte een dergelijke stap de laatste jaren allesbehalve geweldig uit. En hoewel transfers bij diens zaakwaarnemer Mino Raiola in de regel om geld draaien, is er wel logica te ontdekken in de stap naar Bayern.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bayern haalt weliswaar regelmatig transfervrije spelers, maar lang niet altijd voor de breedte. Leon Goretzka en Robert Lewandowski kwamen bijvoorbeeld transfervrij binnen, maar ook Omar Richards en Eric Maxim Choupo-Moting werden gratis gezien als toegevoegde waarde en hebben ook onder Julian Nagelsmann nog zeker hun waarde. Bovendien is de rechterflank achterin een van de weinige zwakke schakels in het elftal van der Rekordmeister.

Mazraoui, de nieuwe Kimmich?

Benjamin Pavard, die volgens FootballTransfers voor 34 miljoen euro in de boeken staat, werd weliswaar voor bijna veertig miljoen overgenomen van VfB Stuttgart, maar na de pijnlijke Champions League-uitschakeling tegen Villarreal was de Fransman de gebeten hond. Stand-in Josip Stanicic wordt gezien als groot talent, maar is nog geen serieuze concurrent en over Bouna Sarr is men het Duitsland wel eens: die heeft simpelweg het niveau niet voor Bayern.

Bovendien houdt Nagelsmann van backs die een belangrijke rol hebben in de opbouw, eindpasses geven én ook op het middenveld uit de voeten kunnen. Het is een beetje de rol die Kimmich voorheen vervulde in Zuid-Duitsland, alvorens hij naar het middenveld verkaste. Alle ingrediënten lijkt Mazraoui dan ook in huis te hebben om te slagen bij Bayern. Allereerst aan de rechterkant van de achterhoede, maar gezien zijn multifunctionaliteit zou hij ook zomaar op het middenveld kunnen eindigen. Dat Nagelsmann graag mag variëren in zijn opstellingen en zowel met drie- als ook met vier achterop speelt, is gezien de multifunctionele kwaliteiten van Mazraoui alleen maar in zijn voordeel.

Barcelona en Manchester United

Had Mazraoui dan helemaal geen andere opties? Jawel! Barcelona was in elk geval ook concreet geïnteresseerd in de transfervrije verdediger. Hoewel de nummer twee van LaLiga met veteraan Daniel Alves al een goede eerste keuze heeft en men ook met Sergiño Dest, Óscar Mingueza en Ronald Araújo meerdere opties achter de hand heeft, zag de Catalaanse grootmacht toekomst in de international van Marokko. Een transfervrij buitenkansje, waarbij Dest - die volgens FootballTransfers een marktwaarde van iets meer dan twintig miljoen euro vertegenwoordigt - dan verkocht zou kunnen worden. Een win-win-situatie, sportief en financieel, maar preses Joan Laporta grijpt mis.

En had Erik ten Hag de back niet goed kunnen gebruiken voor zijn project in Manchester? Aaron Wan-Bissaka is de vaste keuze momenteel bij United, maar over zijn niveau wordt in Engeland getwijfeld en stand-in Diogo Dalot, die volgens FootballTransfers met elf miljoen euro bovendien een stuk minder waarde vertegenwoordigt dan Mazraoui, overtuigt evenmin. Bovendien wordt de Portugees geleend van AC Milan en had derhalve ideaal opgevolgd kunnen worden door Mazraoui.

Terugkeer bij Marokko

En gaat een overstap naar Bayern ook nog helpen bij een terugkeer bij de nationale ploeg van Marokko voor Mazraoui? Momenteel wordt de Ajacied samen met Hakim Ziyech genegeerd door bondscoach Vahid Halilhodzic, maar in het Afrikaanse land is de kritiek ongekend hoog op de keuzeheer. Als Mazraoui - die als een van de meest waardevolle spelers van Marokko wordt gezien - een fraaie transfer maakt naar een potentiële Champions League-winnaar, kan dat zijn invloed bij de nationale ploeg vergroten. Mogelijk kan hij samen met zijn oude maatje Ziyech zich openlijk uitspreken zoals Kimmich dat ooit deed over Joachim Löw, toen de bondscoach de oude garde bij Duitsland (Thomas Müller, Jérôme Boateng en Mats Hummels) passeerde. Dan heeft Mazraoui helemaal alles om in Zuid-Duitsland uit te groeien tot de nieuwe Kimmich.