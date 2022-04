Jetro Willems solliciteert op dag van degradatie openlijk naar transfer

Zaterdag, 23 april 2022 om 23:42 • Jeroen van Poppel

Jetro Willems lijkt geen rekening te houden met een seizoen in de 2. Bundesliga. De 28-jarige linksback degradeerde zaterdagmiddag met zijn club Greuther Fürth en flirt opvallend genoeg nu al met een zomerse transfer. Willems schrijft op Twitter dat zijn zoontje uitgaat van een terugkeer naar PSV, waar de 22-voudig international zelf ook wel oren naar heeft.

"Mijn zoontje voor de wedstrijd: 'Papa, je maakt op 24 mei een transfer naar PSV'", zo beschrijft Willems het gesprek dat hij zaterdag voor het treffen met Bayer Leverkusen (1-4 verlies) had met zijn kind. "Ik: 'Haha, oh ja? Zou wel mooi zijn", schrijft Willems, die eerder tussen 2011 en 2017 onder contract in het Philips Stadion. Uiteindelijk werd de linkervleugelverdediger voor 4,5 miljoen euro verkocht aan Eintracht Frankfurt.

Het doek in de Bundesliga viel zaterdagmiddag voor Willems en Greuther Fürth. De linkervleugelverdediger bewees zijn ploeg - met daarin ook Nick Viergever - in duel met Bayer Leverkusen een goede dienst door de vroege openingstreffer te maken, maar het bleek niet voldoende om die Werkself af te schudden: 1-4 verlies. Willems ligt net als Viergever nog een jaar vast bij die Kleeblätter, maar beschikt naar verluidt over een gelimiteerde afkoopsom, die automatisch in werking is getreden als gevolg van de degradatie.

PSV is dit moment niet enorm sterk bezet op de linksbackpositie. Philipp Max was de afgelopen jaren onder Roger Schmidt doorgaans eerste keus, maar volgens het Eindhovens Dagblad mag de 28-jarige Duitser komende zomer bij het juiste bod vertrekken. Mauro Júnior werd door Schmidt succesvol omgeturnd van offensief ingestelde middenvelder tot linksback en kan daar dus eveneens uit de voeten. Verder krijgt Fredrik Oppegard komende zomer de kans om zich in de hoofdmacht te bewijzen aan Ruud van Nistelrooij. De negentienjarige Noor is nu bezig aan zijn tweede seizoen bij Jong PSV.