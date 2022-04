Rode kaart helpt PSV over dood punt na vroege achterstand

Zaterdag, 23 april 2022 om 22:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:59

PSV heeft zaterdagavond een minimale overwinning geboekt in de Eredivisie. De ploeg van trainer Roger Schmidt had alle mogelijke moeite met SC Cambuur, maar zegevierde uiteindelijk wel: 1-2. Een rode kaart van Sekou Sylla was het kantelpunt in de wedstrijd. Mario Götze kopte niet veel later raak en stelde de zege daarmee veilig. Door de overwinning verkleint PSV het gat naar Ajax weer tot vier punten. De Amsterdammers wonnen eerder op de avond moeizaam bij NEC (0-1). Voor Cambuur, dat twaalfde staat, is het alweer de zesde nederlaag op rij.

Schmidt besloot zijn elftal op twee posities te wijzigen ten opzichte van de gewonnen bekerfinale tegen Ajax. Cody Gakpo werd gespaard en begon op de reservebank, net als Ibrahim Sangaré. Voor Ritsu Doan en Bruma waren basisplaatsen ingeruimd, waardoor Joey Veerman terugkeerde op zijn vertrouwde positie op het middenveld. Dat PSV een lastige avond tegemoet zou gaan werd al na twee minuten duidelijk, toen Patrick Joosten de openingstreffer voor zijn rekening nam. De aanvaller zag de bal per toeval voor zijn voet vallen en produceerde vervolgens een leep hakje, welke Yvon Mvogo en Ramalho te machtig was.

Patrick Joosten met de hak!?? Cambuur komt al vroeg in de wedstrijd op voorsprong tegen PSV: 1-0.#deontknoping #campsv pic.twitter.com/oEZ2cykkQh — ESPN NL (@ESPNnl) April 23, 2022

PSV kwam na de openingstreffer iets beter in de wedstrijd en nam in de persoon van Eran Zahavi voor het eerst het vijandelijke doel onder vuur. De Israëlische spits werd met een mooie steekpass bediend door Mauro Júnior, maar vond in de korte hoek de vuisten van de goed keepende Pieter Bos. Ook een kopbal was niet besteed aan de aanvalsleider. Op aangeven van opnieuw Mauro kopte Zahavi ditmaal voorlangs. Het was aan Bos te danken dat Cambuur de voorsprong tot diep in de eerste helft behield. De vervanger van Sonny Stevens, die nadrukkelijk solliciteert naar een vaste basisplaats, had onder meer een knappe reactie in huis op een actie van Doan.

De aanvalsdrang van de Eindhovenaren bleef niet onbeloond. Na een karrenvracht aan hoekschoppen wist Ramalho op slag van rust de vrijstaande Zahavi te bereiken, waarna de spits eenvoudig kon afronden: 1-1. Schmidt besloot halverwege in te grijpen en bracht Sangaré in de ploeg voor Veerman, die daar zichtbaar de pest in had. Heel veel invloed op het spelbeeld had het niet. Cambuur beperkte zich tot verdedigen en deed dat met verve. Kantelpunt in het duel was de rode kaart voor Sylla. De linksback vergreep zich na een uur spelen aan Doan en kon met twee keer geel inrukken. Twee minuten later profiteerde Götze van de man-meer-situatie. De middenvelder zag Bos onder de bal doorgaan na een corner van Mauro en kopte raak bij de tweede paal: 1-2.

15 - @PSV scored 15 goals from corner kicks this Eredivisie season, including two against Cambuur - a joint record in the competition this century (alongside AZ in 1999-00 and PSV in 2017-18). Tactics. pic.twitter.com/x2DQ8iptqh — OptaJohan (@OptaJohan) April 23, 2022

Voor PSV betekende het alweer het vijftiende doelpunt uit een corner dit seizoen, een record deze eeuw. De overtalsituatie zorgde ervoor dat de ploeg van Schmidt amper nog in gevaar kwam. Erick Gutiérrez raakte de lat uit een corner en een bombinatie tussen Zahavi en Mauro kon worden afgestopt door Bos. Het inbrengen van Gakpo en Maximiliano Romero moest de laatste tien minuten voor opwinding zorgen, maar opnieuw was het Bos die in de weg stond. Na een steekpass van Doan had hij een prima redding in huis op een schot van Romero. Het laatste moment van de wedstrijd, een kopbal van invaller Dylan Smit op aangeven van Doke Schmidt, ging rakelings over.