PEC heeft dankzij clubtopscorer Van Polen veilige plekken plots in zicht

Zaterdag, 23 april 2022 om 21:54 • Mart Oude Nijeweeme

PEC Zwolle heeft zaterdagavond een cruciale overwinning geboekt in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Schreuder was op bezoek bij concurrent RKC Waalwijk met 0-2 te sterk door doelpunten van Thomas van den Belt en Bram van Polen. Laatstgenoemde heeft zich met zijn treffer gebombardeerd tot clubtopscorer met vijf doelpunten. PEC klimt door de zege naar de zestiende plek op de ranglijst en komt met 26 punten uit 30 wedstrijden op twee punten van RKC Waalwijk, dat veertiende staat.

Wie op voorhand had ingezet op een gelijkspel tussen RKC en PEC Zwolle had de meeste kans om iets te winnen bij de wedkantoren. Liefst zeven van de laatst acht ontmoetingen tussen beide clubs eindigde namelijk in een remise, waaronder de laatste drie in Waalwijk. Het eerste wapenfeit van de wedstrijd kwam van PEC. Na een lage voorzet van Kenneth Paal lukte het Gervane Kastaneer net niet om de bal voorbij Etienne Vaessen te krijgen. Bij het tweede moment van opwinding was het wel raak. Na een aanval over links kwam de bal op een presenteerblaadje bij Van den Belt, die vanaf de rand van het strafschopgebied beheerst raak schoot in de linkerhoek: 0-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Niet lang na de openingstreffer kreeg RKC opnieuw een fikse tik te verwerken, daar spits en smaakmaker Jens Odgaard het veld geblesseerd moest verlaten. Zijn plek in de punt van de aanval werd ingenomen door Michiel Kramer. Na een beter begin van PEC kabbelde het duel wat voort zonder dat beide ploegen tot echt grote kansen wisten te komen. Op slag van rust leek de thuisploeg op gelijke hoogte te komen, toen Richard van der Venne plots opdook voor het doel van Kostas Lamprou. De middenvelder had de bal voor het inschieten, maar verzuimde een hoek te kiezen. In het tweede bedrijf zorgde Daishawn Redan al snel voor vermaak, toen de spits naar de grond ging na een duel met Ahmed Touba.

Scheidsrechter Jochem Kamphuis trok in eerste instantie geel voor een schwalbe, maar werd door de VAR naar het scherm geroepen en draaide zijn beslissing terug door een strafschop toe te kennen aan PEC. Aanvoerder Van Polen eiste de verantwoordelijkheid op en tekende voor zijn vijfde treffer van het seizoen. Ook in de tweede helft wist RKC geen vuist te maken. Een schot van Kramer was het gevaarlijkste moment van de tweede helft voor de Brabanders, terwijl Vaessen handelend moest optreden op een inzet van Kastaneer. Het laatste moment van de wedstrijd, een schot van zo'n twintig meter van Redan, eindigde een meter naast het doel van RKC.