Green Angels leggen duel met Monaco langdurig stil; Boadu pikt goal mee

Zaterdag, 23 april 2022 om 21:36 • Laatste update: 21:43

AS Monaco heeft zaterdag zijn vijfde overwinning op rij in de Ligue 1 geboekt en blijft volop meedoen om een Champions League-ticket. De ploeg van Philippe Clement had tegen AS Saint-Étienne (1-4 winst) eigenlijk alleen last van de harde kern van de thuisploeg, die met een vuurwerkshow ter ere van zijn dertigjarige verjaardag voor een lange onderbreking zorgde. Myron Boadu tikte als invaller de laatste treffer van Monaco binnen. Eerder op de dag boekte Peter Bosz met Olympique Lyon een verdiende en broodnodige zege tegen Montpellier (5-2).

AS Saint-Étienne - AS Monaco 1-4

Saint-Étienne staat op een plek die aan het eind van het seizoen play-offs om degradatie betekent en kan de punten dus goed gebruiken, maar keek al na 25 minuten tegen een behoorlijke achterstand aan. Wissam Ben Yedder en Kevin Volland, de aanvalsleiders van Monaco, stonden beiden met een intikker aan het eind van een lage voorzet: 0-2. Een te late tackle van Aurélien Tchouameni leverde Saint-Étienne vlak voor rust een penalty op, waarna Wahbi Khazri de aansluitingstreffer produceerde: 1-2.

?? Saint Étienne - Monaco ?? 23 Avril 2022 ?? 30 ans Green Angels ! ?? @Site_Evect#ASSEASM pic.twitter.com/i22VypWelr — Ultras Made in France (@UltrasMadeinFR) April 23, 2022

De thuisploeg deed mee om een resultaat maar gaf die positie na een uur spelen weer uit handen. Timothee Kolodziejczak wilde een voorzet weghalen, maar gleed die in plaats daarvan in zijn eigen doel: 1-3. Kort daarna werd door de Green Angels van Saint-Étienne massaal vuurwerk afgestoken, waardoor de wedstrijd dus lange tijd stillag. Toen de rookdampen letterlijk enigszins opgetrokken waren pikte Boadu zijn doelpunt mee. De voormalig spits van AZ kon met dank aan de gelanceerde Ismail Jakobs simpel binnentikken: 1-4.

Boadu met de 4-1! ?? De Nederlander valt in de tweede helft in en pakt weer zijn doelpuntje mee! ??#ZiggoSport #Ligue1 #ASSEASM pic.twitter.com/Rzq2QzjVVQ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 23, 2022

Olympique Lyon - Montpellier 5-2

Bosz wist op voorhand dat hij met zijn ploeg bij een overwinning de achtste plek steviger in handen zou nemen. De achterstand op de plekken die aan het einde van de rit recht geven op Europees voetbal bedraagt vier punten. In een doelpuntrijk duel kwam de eerste treffer op naam van Moussa Dembélé. De aanvaller stond op de juiste plek om een rebound in de linkerhoek te werken. Nadat Thiago Mendes de thuisploeg met een puike vrije trap op 2-0 had gezet, sloeg Montpellier in een tijdsbestek van drie minuten twee keer genadeloos toe.

De aansluitingstreffer kwam op naam van Elye Wahi, die raak schoot na een aanval door het hart van de defensie, waarna Téji Savanier niet veel later opnieuw toesloeg en Julian Pollersbeck voor de tweede keer kansloos liet. In het tweede bedrijf stelde Lyon alsnog orde op zaken. Houssem Aouar hielp de ploeg van Bosz na ruim een uur spelen weer op voorsprong met een schot van afstand, waarna Karl Toko Ekambi de marge al snel naar twee tilde. De Kameroener vond de linkerhoek met een schot vanaf de rand van de zestien. Het slotakkoord kwam op naam van Aouar, die in de blessuretijd voor de 5-2 zorgde met zijn tweede van de avond.