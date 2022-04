Brian Brobbey barst op persmoment in lachen uit na grap over Ten Hag

Zaterdag, 23 april 2022 om 20:48 • Jeroen van Poppel

Brian Brobbey stond na zijn late winnende doelpunt tegen NEC (0-1) in opperbeste stemming de media te woord. De negentienjarige spits van Ajax geeft toe dat het spel van zijn ploeg beter kan, maar koestert vooral de drie zeer belangrijke punten. "Iedereen is natuurlijk blij dat we drie punten hebben gepakt, we hebben nog vier finales te gaan en die moeten we ook winnen", zei Brobbey voor de camera van ESPN.

Erik ten Hag plande deze week een game-avond in voor de selectie van Ajax, zo gaf de trainer van de Amsterdammers voor de wedstrijd tegen NEC te kennen. "Met het hele team lekker gegamed, ja, dat was leuk ja", zei Brobbey op de persconferentie. "Wat we doen? FIFA... spelletjes die ik niet eens ken, zulke dingen. Of dat nodig is? Ja, het is zeker nodig om het team bij elkaar te houden." De aanvaller, die van RB Leipzig gehuurd wordt, werd ook gevraagd naar het vertrek van Ten Hag naar Manchester United. "Ik ben heel blij voor hem. Het is een hele mooie stap, die hij ook echt verdient, na wat hij heeft gepresteerd met Ajax. Dus ja, ik ben blij voor hem, als hij me over twee jaartjes daarheen haalt, hahahaha", zo barstte de Jong Oranje-international in lachen uit.

Tegenover ESPN gaf hij een wat serieuzere analyse van zijn middag in Nijmegen. "Toen ik erin kwam was het zeker een knokwedstrijd. Iedereen gaat vol voor de duels, dus die moet je winnen. Bij vlagen deden we dat ook, en daar scoorden we ook geen goal uit." Brobbey viel in de rust in voor Steven Berghuis en speelde dus verkapt rechtsbuiten. "Het is niet mijn positie, ik speel al sinds de jeugd in de spits, maar als de trainer me nodig heeft, dan ga ik er gewoon vol voor. Vrijdag op de training moest ik ook op rechts, want Steven had een beetje pijn aan zijn knie, vandaar." Vanwege die blessure moest Berghuis zich tegen NEC ook laten vervangen.

Brobbey miste zaterdag eerst een goede kans, die hem werd aangeboden door een voorzet van Nicolás Tagliafico. "Een hele goede bal, ik wilde hard in de korte hoek koppen, en ik knikte hem goed naar beneden, maar helaas op de paal. Daarna kreeg ik nog een kans en toen scoorde ik hem", vat Brobbey droog samen. De aanvaller vreesde nog even voor buitenspel, zoals hem vorige week in de bekerfinale een laat doelpunt werd onthouden. "Maar het is het been van die verdediger, ik ken zijn naam niet", doelde Brobbey op Rodrigo Guth, die hij te slim af was. "Snel draaien, afmaken."