Kwetsbaar AZ wilt wel maar overlegt slechtste statistiek van de Eredivisie

Zaterdag, 23 april 2022 om 20:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:43

AZ heeft zaterdagavond een uiterst moeizame overwinning geboekt in de Eredivisie. Lang leek de ploeg van Pascal Jansen af te stevenen op een gelijkspel tegen sc Heerenveen, totdat invaller Tijjani Reijnders in de slotfase toesloeg: 2-1. Desondanks is het de tiende wedstrijd op rij waarin de Alkmaarders er niet in slagen om de nul te houden. Dat is de slechtste reeks van alle clubs in de Eredivisie. De achterstand op nummer vier FC Twente is weer teruggebracht naar drie punten. Heerenveen blijft elfde en kan de play-offs om Europees voetbal definitief vergeten.

AZ kent doorgaans weinig problemen met Heerenveen. De Alkmaarders wonnen acht van de laatste tien ontmoetingen met de Friezen. Bovendien scoorde AZ in elk van de laatste veertien ontmoetingen met Heerenveen minimaal twee keer. Ditmaal ging het al vroeg mis. Na een combinatie op het middenveld werd Amin Sarr alleen op doelman Peter Vindahl afgestuurd. De winteraanwinst maakte geen fout en schoot diagonaal raak: 0-1. Bij AZ had Zakaria Aboukhlal opvallend genoeg een basisplaats, zijn eerste sinds september. De buitenspeler zag hoe Vangelis Pavlidis het eerste gevaar namens de thuisploeg voor zich opeiste. De Griekse spits stuitte op Erwin Mulder.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Aan de andere kant krulde Sydney van Hooijdonk een vrije trap op de vuisten van Vindahl. AZ herstelde zich redelijk van de vroege achterstand en zorgde via Karlsson opnieuw voor gevaar. De buitenspeler legde aan voor een vrije trap, maar zag zijn inzet gekeerd worden door Mulder. Op slag van rust was het alsnog raak voor de Zweed. Na een scherpe voorzet van Fredrik Midtsjö zette hij met succes de onderkant van zijn schoen tegen de bal: 1-1. Ook in de tweede helft waren de beste kansen voor de thuisploeg. Een schot van Yukinari Sugawara ging rakelings voorlangs en een vrije trap van Karlsson belandde op het dak van het doel.

In het laatste kwart van de wedstrijd kregen beide ploegen mogelijkheden om het duel naar zich toe te trekken. Een schot van Sarr eindigde op de vuisten bij Vindahl, terwijl Sam Beukema een vrije trap van Karlsson rakelings voorlangs kopte. Vier minuten voor tijd leek Anthony Musaba voor de beslissing te zorgen. De invaller schoot echter wild over na een solo vanaf de middellijn. In de tegenstoot was een andere invaller wel trefzeker. Op aangeven van Hakon Evjen zorgde Reijnders voor de beslissing: 2-1. Het laatste wapenfeit van Heerenveen, een schot van Arjen van der Heide na een goede actie van Musaba, eindigde op de paal naast Vindahl.