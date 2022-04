Christian Eriksen zit Tottenham bij emotioneel weerzien behoorlijk dwars

Zaterdag, 23 april 2022 om 20:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:27

Tottenham Hotspur heeft kostbaar puntenverlies geleden in de strijd om een ticket voor de Champions League. De Londenaren kenden zaterdagavond een emotioneel weerzien met Christian Eriksen, die Brentford als spelmaker opnieuw bij de hand nam. The Bees hadden meer recht op een overwinning dan Tottenham, maar mede dankzij een bal van de lijn door Harry Kane bleef het bij 0-0. The Spurs moeten op plek vijf nu een gat van twee punten laten richting Arsenal, dat zelf won van Manchester United (3-1).

Brentford draait sinds de komst van Eriksen uitstekend en begon met zichtbaar zelfvertrouwen aan de confrontatie met the Spurs. Al in de vierde minuut waren the Bees dichtbij via Bryan Mbeumo, die het van zestien meter probeerde en zonder het blok van Eric Dier een grote kans op een doelpunt had gehad. Nog gevaarlijker werd Brentford in de achttiende minuut, toen Eriksen de bal op het hoofd legde bij Ivan Toney. Met een uiterste krachtsinspanning wist Hugo Lloris die inzet via de lat uit zijn doel te houden.

Hugs all round for Christian Eriksen as he's reunited with his former teammates ahead of Brentford v Spurs! ?? pic.twitter.com/bhGo6QU0Be — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 23, 2022

Vlak na de pauze was Lloris betrokken bij een hachelijk moment, toen de keeper ver uit zijn doel net te laat leek te komen om de bal te onderscheppen. Een botsing met Toney volgde, waarbij Lloris met enig fortuin wegkwam zonder een overtreding te maken. Pas zeven minuten na rust lieten de Londenaren zich voor het eerst gelden. Harry Kane draaide gevaarlijk weg en verschafte zich ruimte voor een kansrijke poging, die via een blok over de lat ging. Tottenham zette meer druk en zag bij een dreigend moment schoten van Kane en Rodrigo Bentancur geblokt worden.

Daarna was het weer vooral Brentford dat zich in aanvallend opzicht mengde. Een kopbal van Pontus Jansson werd van de doellijn gehaald door Kane en Lloris hield het schot in de korte hoek van Eriksen dat direct volgde uit zijn doel. In de blessuretijd zochten beide ploegen nadrukkelijk naar de winst. Eriksen legde andermaal een bal op het hoofd bij Toney, die nu de paal trof, en de rebound ging in het zijnet. Kane toverde aan de overkant een schitterende omhaal uit de hoge hoed en mikte rakelings naast.