Overtuigend Inter herovert dankzij ‘spitsengoal’ Dumfries koppositie in de Serie

Zaterdag, 23 april 2022 om 20:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:24

Internationale heeft zaterdagavond uitstekende zaken gedaan in de strijd om de landstitel. Mede dankzij een fraaie openingstreffer van Denzel Dumfries boekte de ploeg van Roberto Mancini een comfortabele thuiszege op AS Roma: 3-1. Door de overwinning neemt Inter de koppositie van AC Milan in de Serie A weer over. Eerder op de dag rekende Atalanta met 1-3 af op bezoek bij Venezia.

Internazionale - AS Roma 3-1

Bij beide clubs konden Dumfries en Rick Karsdorp zoals vertrouwd rekenen op een basisplaats als wingback. Inter was de ploeg die in de openingsfase liet zien met het meeste vertrouwen te spelen. Roma werd door I Nerazzurri veelvuldig onder druk gezet, al leidde dit niet direct tot serieuze mogelijkheden voor de thuisploeg. De bezoekers kwamen in het eerste half uur niet verder dan een afstandsschot van Henrikh Mkhitaryan, maar kregen via Gianluca Mancini kreeg uit het niets de uitgelezen kans om de score te openen. Na een panklare voorzet van Lorenzo Pellegrini kopte de verdediger van Roma echter net naast de paal.

Aan de andere kant was het vervolgens wel raak toen Dumfries na een vlotlopende aanval uit het niets in de spits op dook. De international van Oranje omzeilde eerst als een volleerde spits buitenspel en bleef hierna oog in oog met doelman Rui Patrício uiterst koel: 1-0. Inter zat voor rust al op rozen dankzij Marcelo Brozovic, die de bal op fraaie wijze in de winkelhaak krulde: 2-0. Alle hoop van Mourinho op een goed resultaat werd al vroeg in de tweede helft aan diggelen gekopt door Lautaro Martínez. De Argentijnse aanvaller sprong het hoogst en kopte een hoekschop van Hakan Calhanoglu overtuigend tegen de touwen. Inter consolideerde in het tweede bedrijf de ruime voorsprong en nam een tegentreffer van Mkhitaryan - na een slim overstapje van Karsdorp - op de koop toe.

Venezia - Atalanta 1-3

De laatste zege van Venezia dateerde van 12 februari, toen er met 1-2 werd gewonnen op bezoek bij Torino. De degradatiekandidaat wachtte alweer enige tijd op een zege, maar leek tegen Atalanta uit de startblokken te schieten toen Thomas Henry via de binnenkant van de paal de openingstreffer tegen de touwen knikte. Scheidsrechter Francesco Fourneau zette echter na tussenkomst van de VAR een streep door het vroege doelpunt vanwege buitenspel.De bezoekers, waar Marten de Roon en Hans Hateboer in de basis begonnen en Teun Koopmeiners halverwege de tweede helft binnen de lijnen kwam, slaagde er op slag van rust wel in om de ban te breken. Mario Pasalic kon van dichtbij simpel binnentikken na een schot op de lat van Luis Muriel: 0-1.

Al vroeg in de tweede helft wist Atalanta de marge te verdubbelen via Duván Zapata, die de bal op een presenteerblaadje kreeg van Muriel. Met twee assists achter zijn naam was Muriel na ruim een uur zelf de gevierde man door een voorzet van Davide Zappacosta binnen te knoppen: 0-3. De eretreffer van Venezia kwam tien minuten voor tijd op naam van Domen Crnigoj: 1-3.