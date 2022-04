‘Bedroevende’ Dusan Tadic peinst over nieuwe penaltynemer

Zaterdag, 23 april 2022 om 19:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:32

Ajax is zaterdagmiddag door het oog van de naald gekropen in de strijd om het landskampioenschap. De equipe van Erik ten Hag won op bezoek bij NEC met 0-1 door een late treffer van Brian Brobbey. Voor Dusan Tadic werd het een wedstrijd om snel te vergeten. De captain faalde vanaf elf meter en heeft drie van zijn laatste zes strafschoppen gemist. Volgens Kenneth Perez is nu de beurt aan Sébastien Haller om de strafschoppen te nemen.

Tadic kreeg na ruim een half uur spelen de mogelijkheid om Ajax op voorsprong te schieten, maar leek te aarzelen bij zijn strafschop en zag doelman Mattijs Branderhorst redden. "Die penalty moet ik maken, dan wordt het makkelijker voor ons om te voetballen", stelt de Serviër voor de camera van ESPN. "Maar hij was niet goed ingeschoten." Tadic zegt er geen problemen mee te hebben om de volgende strafschop af te staan aan Haller. "Dat moeten we bekijken. Het belangrijkste is dat we scoren. Ik wil verantwoordelijk zijn, maar het is geen probleem voor mij, wij moeten scoren om te winnen."

Nog geen doelpunten in De Goffert, toch had Dušan Tadic de ideale kans om Ajax op voorsprong te zetten... ?? ?? ESPN #?? #necaja pic.twitter.com/IipGTheW16 — ESPN NL (@ESPNnl) April 23, 2022

Verslaggever Vincent Schildkamp merkt op dat Ajax 'niet fris' was tegen NEC. De Amsterdammers waren lange tijd niet bij machte om het frivool spelende NEC aan te kant te zetten, maar sloegen uiteindelijk in de slotfase alsnog toe. De woorden van Schildkamp kan Tadic zich niet in vinden. "Fris is niet het juiste woord. Het is iets mentaals", aldus de aanvaller. "We spelen op dit moment met weinig zelfvertrouwen. Maar het belangrijkste is dat we winnen. We moeten beter spelen, dat weten we. Het is een mentale tik als je wordt uitgeschakeld in de Champions League en de bekerfinale verliest. De Champions League is altijd heel speciaal voor ons. We moeten gewoon kampioen worden, zo simpel is het."

Volgens Kenneth Perez is het moment daar om de volgende keer iemand anders de verantwoordelijkheid te geven bij een strafschop. Tadic wist drie van zijn laatste zes strafschoppen niet te verzilveren. Ditmaal lag Branderhorst op tijd in de rechterhoek om de inzet van de Serviër te keren. "Het hangt wel van de score af wie de volgende strafschop neemt, denk ik", aldus Perez in de nabeschouwing. "Ik zou hem als Tadic niet weggegeven als het 3-0 staat. Ik denk dat een trainer bij deze spelers niet hoeft in te grijpen. Maar ik vind dat hij hem niet meer kan nemen. Drie mis van de laatste zes is wel heel veel. Dat is echt bedroevend. Het zou heel sterk zijn van hem om hem aan Haller te geven."

De misser van Tadic was na afloop onderwerp van gesprek. De aanvoerder zegt zelf graag de verantwoordelijkheid te nemen, maar zag zijn ploeg door de misser bijna dure punten verspelen. Perez zag waar het mis ging bij de elfmetertrap. "Hij wordt goed gepakt, maar normaal schiet Tadic een penalty hard in. Nu bleef hij kijken naar de keeper, maar blijkbaar niet goed genoeg, want de keeper koos de juiste hoek. Als je er drie van de laatste zes gemist hebt, in deze fase, waarin elke goal en elk punt belangrijk is, ik denk dat je dan naar een ander moet gaan, bijvoorbeeld naar Haller. Die heeft in het verleden wel bewezen goede penalty's te kunnen nemen."