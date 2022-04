Perez reageert op interview: ‘Wat Ten Hag heel vaak zegt klopt natuurlijk niet’

Zaterdag, 23 april 2022 om 19:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:15

Erik ten Hag haalde zaterdag niet voor de eerste keer dit seizoen opgelucht adem na een late overwinning van Ajax. De trainer van de Amsterdammers wijst na de drie punten bij NEC (0-1) naar de vele wijzigingen die hij wekelijks noodgedwongen moet doorvoeren, waardoor vastigheden in zijn elftal ontbreken. Voor Kenneth Perez is dat aanleiding om een ander statement van Ten Hag - over 'meer dan elf basisspelers' - onderuit te halen. "Dat klopt natuurlijk niet", aldus Perez.

Eerst kwam Ten Hag aan het woord voor de camera bij ESPN. De opluchting na de late winnende goal van Brian Brobbey was van het gezicht van de coach te lezen. "Natuurlijk is er opluchting als de goal lang uitblijft", aldus Ten Hag. "Je weet dat je in deze fase zeker moet winnen. Wat we goed hebben gedaan is dat we goed rustig zijn gebleven, het werd niet hectisch, en uiteindelijk maak je dan de goal. Het veldspel over de linkerkant vond ik in de eerste helft wel aardig. Rechts vond ik de bezetting niet goed, daar kwam weinig uit. Daar hebben we in de rust wat aan proberen te doen, al viel Steven ook uit met een blessure. Hij was donderdag al uitgevallen op de training en heeft gisteren niet getraind, uiteindelijk bleek dat het niet goed genoeg ging."

Ajax miste in Nijmegen onder anderen Lisandro Martínez, Noussair Mazraoui en Antony en kampt al de hele tweede seizoenshelft met veel afwezigen. "Daar hebben we toch wel wat problemen mee, met de vele wisselingen", aldus Ten Hag. "Met name in de laatste linie is het elke keer knippen en plakken. Voorin hebben we weinig diepte door het wegvallen van Antony, maar desalniettemin blijven we de wedstrijden winnen, en daar gaat het om. We moeten het met deze spelers doen en er het beste uit halen, dat doen we nu heel aardig."

Perez kwam direct na het interview van Ten Hag met een reactie. "Het gaat heel moeizaam en het gaat uiteraard makkelijker als je een ingespeeld elftal hebt", aldus de analist. "Maar het geeft ook wel aan dat het statement dat hij heel vaak heeft gemaakt over dat hij over zestien, zeventien basisspelers beschikt, dat klopt natuurlijk niet." Perez zag ook een groot lichtpunt bij Ajax: "Ik moet zeggen: Kenneth Taylor was totdat hij uitviel een stabiele factor in deze wedstrijd", aldus Perez, die zag hoe de middenvelder een verdienstelijk basisdebuut in de Eredivisie beleefde. "Hij deed helemaal geen domme dingen. Goed in zijn dribbels, goed in de passing, maar dan zie je ook wel: als je niet regelmatig speelt, dan is na het na 75 minuten ook op."