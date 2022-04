Schmidt houdt Gakpo op de bank en kiest voor Doan en Bruma

Zaterdag, 23 april 2022 om 19:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:54

Roger Schmidt heeft de opstelling van PSV bekendgemaakt voor de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. De Duitse oefenmeester wijzigt zijn elftal op twee posities ten opzichte van de gewonnen bekerfinale tegen Ajax. Zowel Bruma als Ritus Doan heeft een basisplaats. Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré zitten op de bank. PSV moet winnen om in het spoor van Ajax te blijven, daar de Amsterdammers eerder op de avond nipt wonnen op bezoek bij NEC (0-1). De achterstand bedraagt nu zeven punten. Het duel in Leeuwarden gaat om 21.00 uur van start en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler.

Schmidt kreeg deze week opnieuw te maken met personele problemen, toen bekend werd dat Armando Obispo dit seizoen niet meer in actie komt. De mandekker is na Olivier Boscagli de tweede centrumverdediger die voor het restant van het seizoen is uitgeschakeld. Gakpo is wel van de partij, hij begint op de bank. De achterhoede wordt gevormd door Mauro Júnior, Jordan Teze, Ramalho en Philipp Max. Op het middenveld geen Ibrahim Sangaré, ook hij begint vanaf de bank. Doan en Bruma vormen de voorhoede met Eran Zahavi, wat betekent dat Joey Veerman op zijn vertrouwde positie op het middenveld staat.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Schmidt verwacht niet dat de euforie van de gewonnen bekerfinale van invloed is op het duel in Leeuwarden. "In een boost door de bekerfinale geloof ik niet zo", zei dat Duitser tijdens het perspraatje in aanloop naar het duel met Cambuur. "Je wint namelijk geen wedstrijden omdat je de week daarvoor iets hebt gewonnen. In de slotweek zijn nog negen punten te pakken, daarin kan nog van alles gebeuren. Maar daar zijn we nu nog niet mee bezig. We kijken nu alleen naar deze wedstrijd, want we kunnen die vijf wedstrijden niet tegelijk winnen."

Opstelling SC Cambuur: Bos; Schmidt, Mac-Intosh, Schouten, Sylla; Hoedemakers, Jacobs, Maulun; Joosten, Uldrikis, Kallon

Opstelling PSV: Mvogo; Mauro, Teze, Ramalho, Max; Veerman, Gutiérrez, Götze; Doan, Zahavi, Bruma