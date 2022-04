Manchester City wervelt dankzij vierklapper Jesus en legt druk bij Liverpool

Zaterdag, 23 april 2022 om 17:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:06

Manchester City heeft zaterdagmiddag een eclatante zege boekt in de Premier League. De ploeg van manager Josep Guardiola had in eigen huis geen enkele moeite met Watford en won met 5-1. Gabriel Jesus was de gevierde man met vier treffers. Het was voor de Braziliaan zijn eerste hattrick in de Premier League in 155 optredens. Door de overwinning slaat City een gat van vier punten naar Liverpool, dat zondag de derby speelt tegen Everton. Voor City staat dinsdag alweer de volgende krachtmeting op het programma in het eigen Etihad Stadium. In de halve finale van de Champions League is dan Real Madrid de tegenstander.

Manchester City - Watford 5-1

City liet vanaf het eerste fluitsignaal merken dat er voor Watford weinig eer te behalen viel. Binnen vijf minuten tekende Jesus voor zijn eerste van de middag, toen een harde voorzet van Oleksandr Zinchenko vanaf de linkerkant kom worden binnengetikt door de Braziliaan. City drukte vervolgens door en verdubbelde via diezelfde Jesus de score. Ditmaal kwam het voorbereidende werk van Kevin De Bruyne. De Belg had een afgemeten voorzet in huis, waarna Jesus enkel tegen de bal aan hoefde te lopen. Watford deed vijf minuten later nog wel iets terug via Hassane Kamara, die Ederson kansloos liet met een diagonale schuiver, maar moest toezien hoe het slotakkoord in het eerste bedrijf voor de thuisploeg was. Terwijl De Bruyne geblesseerd op de grond lag, schoot Rodri van zo'n twintig meter raak met een voortreffelijke volley.

Wat een volley! ?? Rodri maakt er 3-1 van met een schitterende uithaal van afstand! ??#ZiggoSport #PremierLeague #MCIWAT pic.twitter.com/vpTrH8HsbP — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 23, 2022

Na rust nam de amusementswaarde af en leek City genoegen te nemen met een lagere versnelling. In een tijdsbestek van vier minuten tilde Jesus zijn seizoenstotaal van vijf naar zeven treffers. Eerst schoot hij raak vanaf de stip nadat Ben Foster een overtreding op hem beging, om enkele minuten later voor zijn vierde van de middag aan te tekenen. Na opnieuw een combinatie met De Brune werd Foster met een schot in de korte hoek voor de vijfde keer kansloos gelaten. Guardiola bracht vervolgens na een uur spelen Nathan Aké binnen de lijnen, zag een hakje van Jack Grealish mislukken en kwam met zijn ploeg niet meer in de problemen. Het is voor City de zevende wedstrijd op rij zonder nederlaag in de Premier League.

Norwich City - Newcastle United 0-3

The Magpies trokken hun goede vorm onder manager Eddie Howe zaterdagmiddag ook tegen Norwich City door. Joelinton maakte namens de bezoekers voor rust het verschil. De aanvaller krulde eerst in de bovenhoek binnen, waarna hij luttele minuten na een mislukt schot van Jacob Murphy de bal in een leeg doel kon schuiven: 0-3. Het slotakkoord was vroeg in de tweede helft voor winteraanwinst Bruno Guimarães, die doelman Tim Krul met een subtiele lob het nakijken gaf: 0-3. Voor Norwich lijkt degradatie naar de Championship onontkoombaar. De achterstand op de veilige zeventiende plek bedraagt nu acht punten met nog vijf wedstrijden te gaan.