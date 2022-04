Luuk de Jong spreekt zich uit over mogelijke terugkeer bij PSV

Zaterdag, 23 april 2022 om 15:40 • Jordi Tomasowa

PSV mag nog steeds hopen op de terugkeer van Luuk de Jong. De kopsterke aanvaller voelt zich thuis in Barcelona, maar sluit een terugkeer bij zijn oude liefde deze zomer op voorhand niet uit, zo geeft hij aan in een interview met de NOS. De Jong houdt daarbij ook rekening met het WK dat eind dit jaar in Qatar wordt gespeeld, waar de spits graag naartoe zou willen.

Luuk de Jong werkt zijn wedstrijden dit seizoen af voor Barcelona, dat hem heeft gehuurd van Sevilla. Zijn contract bij de club die wordt geleid door Julien Lopetegui loopt nog een jaar door en wanneer hem wordt gevraagd naar zijn plannen voor volgend seizoen, geeft hij aan een terugkeer bij PSV niet uit te sluiten . “Ze mogen altijd hopen. En dat doen ze denk ik ook veel. Maar nee, ik ben honderd procent eerlijk. Ik ben nog bezig met dit moment bij een prachtige club.”

Ook speelt het WK mee voor de spits. Nederland is eind dit jaar actief op het WK en de Jong hoopt op speelminuten in Qatar. Een terugkeer bij PSV en de vele speelminuten die hij ongetwijfeld zal maken in Eindhoven spelen daardoor ook mee in zijn uiteindelijke beslissing. “Kijk ik ben 31 en ik moet ook goed afwegen wat ik moet doen.” De Jong wil dus nog niet met zekerheid zeggen of hij weer terugkeert bij zijn oude werkgever, maar geeft wel aan de club nog altijd een warm hart toe te dragen. “Ik kan gerust zeggen dat PSV een plek in mijn hart heeft.”

Luuk de Jong is voornamelijk bankzitter bij Barcelona, maar heeft toch al zes doelpunten weten te maken voor Los Blaugrana. Zo wist de aanvaller in de uitwedstrijd bij Levante in de blessuretijd nog de winnende treffer te maken (2-3 winst). Trainer Xavi roemde zijn pupil pasgeleden nog door te stellen dat ‘het een privilege is om hem in het team te hebben’. “Ik waardeer Luuk heel erg. Hij is een professional en een voorbeeld voor mij als coach, voor de technische staf en voor zijn medespelers”, aldus de Spaanse oefenmeester.