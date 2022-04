Susila Cruijff komt op voor vader: ‘Hij is zo vaak afgeschilderd als geldwolf’

Johan Cruijff zou komende maandag 75 jaar zijn geworden en ter ere daarvan is het dubbelboek ‘Cruijff 75 delen’ uitgebracht, waar onder anderen zijn dochter Susila en zijn zoon Jordi bijzondere herinneringen aan hun vader ophalen. Beide kinderen kijken met zeer warme gevoelens terug op hun vader. Waar Johan door de media vaak werd weggezet als ‘geldwolf’ stelt zijn dochter dat haar vader juist ‘de meest genereuze man' is die ze ooit heeft gekend.

Nog altijd is het gemis van Johan elke dag voelbaar bij de kinderen en bij Danny, de vrouw van Johan. Toch proberen zij elke verjaardag van hem ‘op een positieve manier met elkaar door te brengen’. “We hadden dolgraag de 75e verjaardag van mijn vader gevierd. Het heeft niet zo mogen zijn”, aldus Jordi. Waar hij volgens zichzelf vaak wel een dag nodig heeft om een nederlaag een plek te geven, daar nam zijn vader het voetbal nooit meer naar huis. “Zodra we de sleutel in het deurslot hoorden, wisten we dat onze vader opgewekt naar binnen zou komen. Dat heb ik altijd ongelooflijk gevonden. Voetbal was belangrijk voor hem, maar wij waren het allerbelangrijkste. Hij was een topvader. Altijd gezellig, altijd in een goed humeur. In alle drukte en hectiek maakte hij altijd tijd vrij voor zijn gezin.” Dochter Susila bewonderde haar vader daar altijd enorm om. Nooit nam hij zijn werk mee naar huis. Al was hij ontslagen of opgestapt vanwege een conflict met bestuursleden, hij bracht zijn kinderen vervolgens gewoon naar school, wandelde met de hond en haalde brood bij de bakker.

Volgens Susila gaf haar vader zijn kinderen veel levenslessen mee, maar plande hij deze niet en kwamen ze wanneer de momenten zich voordeden. “Hij ging daar niet speciaal voor aan de keukentafel zitten. Hij leerde ons dingen door het voorbeeld te zijn. Mijn vader heeft altijd mensen geholpen, ver voor het ontstaan van de Foundation al. Toen hij nog jong was en een van zijn eerste contracten tekende, doneerde hij geld aan het kinderkankerfonds en ziekenhuizen in Amsterdam. En elk jaar, in december, kochten we cadeaus en gingen we langs weeshuizen. Mijn moeder zet die traditie in Barcelona nog steeds voort. Vrijwel niemand weet dat. Je hoeft ook geen eigen foundation te hebben om mensen te helpen. Mijn vader vond: wie meer heeft, heeft de plicht anderen te helpen die het moeilijker hebben.”

Cruijff kreeg in het verleden ook vaak genoeg kritiek. Niet altijd terecht, zo vindt Susila. “Hij is zo vaak afgeschilderd als een geldwolf. Mijn vader is de meest genereuze man die ik ooit heb gekend. Hij regelde verzekeringen voor de andere spelers. Dan riep de pers dat Cruijff nog meer geld wilde. Terwijl zijn standpunt juist was: ’Als ik morgen geblesseerd raak, heb ik geen probleem. Maar veel van mijn medespelers hebben dan moeite om hun hypotheek te betalen.’ Dus hij deed het voor een hele generatie. Alleen, hij was iemand die dacht: ik ben brutaler, dus ik kan het zeggen. Niet iedereen durfde dat in die tijd. Hij stond op als aanvoerder. Dan had hij maling aan wat eventueel de gevolgen konden zijn."