Timber reageert op geruchten over mogelijke transfer naar Manchester United

Zaterdag, 23 april 2022 om 13:30 • Jordi Tomasowa

Na de bekendmaking van Erik ten Hag als nieuwe trainer van Manchester United voor komend seizoen, draait de geruchtencarrousel weer op volle toeren. Zo weten verschillende Engelse media te melden dat de huidige trainer van Ajax onder meer Jurriën Timber mee wil nemen naar Manchester. Timber reageert op het gerucht wanneer hem hierover wordt gevraagd door Het Parool.

“Hij heeft het verdiend. Voor mij persoonlijk is Ten Hag heel belangrijk geweest. Onder hem ben ik de voetballer geworden, de man eigenlijk, die ik nu ben. De trainer heeft veel met me gesproken. Hij is heel kritisch geweest, op een goede, opbouwende manier. Dat zal ik niet snel vergeten", zo vertelt de verdediger wanneer hem wordt gevraagd naar zijn mening over de overstap van zijn trainer naar de Engelse grootmacht. Als het aan Timber ligt werkt hij komend seizoen naar alle waarschijnlijk zijn thuiswedstrijden in de Johan Cruijff ArenA af. “Ik zit goed bij Ajax. Ik kan nog veel leren, zeker als we op het niveau van de Champions League blijven spelen.”

Ook blikt het talent terug op de mindere periode waarin de Amsterdamse club zich al een aantal weken bevindt. “Voor de winterstop waren het de resultaten die schommelden: van heel ruime overwinningen tot een paar onnodige gelijkspelen en nederlagen. Na de winterstop is vooral het spel wisselvallig. Een helft goed, een helft matig. Periodes van verval. Het is heel moeilijk daar de vinger op te leggen”, zo oordeelt Timber.

Een persoonlijk dieptepunt voor Timber was de goal die Dawin Núñez maakte in de returnwedstrijd in de Champions League. De spits van Benfica stond vogelvrij bij een corner en kon zo de winnende treffer binnenknikken. “In de eerste helft deed zich eenzelfde moment voor en toen sprong ik ertussen. Nu niet, en daar baal ik van. Ik moet die spits onschadelijk maken. De les is dat je in de duels de tegenstander altijd een stap voor moet zijn. Je krijgt soms een knal voor je kop, maar de volgende wedstrijd is altijd belangrijker dan de laatste”, zo sluit de verdediger af.

Timber speelt nog vijf wedstrijden met Ajax waarin de regerend landskampioen een voorsprong van vier punten op naaste belager PSV heeft. Ajax treedt zaterdagmiddag aan tegen NEC, terwijl PSV op bezoek gaat bij SC Cambuur. De Amsterdammers hopen zich te herstellen van de tik die ze hebben opgelopen in de bekerfinale. In De Kuip zegevierden de Eindhovenaren uiteindelijk met 2-1 door goals van Érick Gutiérrez en Cody Gakpo. Ajax treft in het restant van de competitie onder meer nog AZ en Vitesse, waar PSV nog een uitduel met Feyenoord staat te wachten.