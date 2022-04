‘Goede gast’ verovert hart Luuk de Jong: ‘Eerst dacht ik: wat is hij irritant'

Zaterdag, 23 april 2022 om 12:53 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:26

Luuk de Jong is zichtbaar op zijn plek bij Barcelona. De 31-jarige huurling van Sevilla is vaker invaller dan basisklant bij de Catalanen, maar heeft zich vanuit zijn rol ontpopt tot absolute cultheld. Niet alleen de fans van Barcelona lopen met De Jong weg, ook binnen de selectie ligt de Nederlander goed. De Jong licht in het speciaal één teamgenoot uit, die hem als speler van Sevilla nog het bloed onder de nagels vandaan haalde.

De Jong werd op de slotdag van de zomerse transferperiode op huurbasis met optie tot koop binnengehaald door Barcelona, toen nog onder Ronald Koeman. "De jongens zijn van begin af aan heel relaxed", blikt de 38-voudig international van het Nederlands elftal terug op de voorbije maanden. "Ook zo'n Sergio Busquets. Toen ik eerst tegen hem speelde, dacht ik: wat een irritante speler. Maar toen ik hier kwam, dacht ik: dat is echt een heel goede gast, een topaanvoerder."

Ondanks dat De Jong werd aangetrokken door Koeman, begon de spits pas onder opvolger Xavi zijn veren te scheiden. Dat terwijl Xavi hem in de winter al wilde lozen. "Ik had altijd in mijn hoofd: ik ga het seizoen afmaken bij Barcelona", zegt De Jong, die belangstelling van laagvlieger Cádiz van de hand wees. Ik was natuurlijk net een paar maanden ervoor verhuisd naar Barcelona, bij een van de grootste clubs van de wereld, wie weet wat jouw inbreng daarin kan zijn. Gelukkig heb ik de keuze gemaakt om te blijven en te blijven knokken."

Momenteel staat de teller bij Barcelona op 7 treffers in 26 duels over alle competities. De Jong wordt op handen gedragen door het Catalaanse publiek, en denkt zelf te weten waarom: "Ook al denken mensen dat je het niet kan, als je keihard blijft doorwerken, dan kan je het nog steeds halen. Dat is denk ik een heel goed voorbeeld voor vooral veel kinderen, dat je de dingen die je wilt bereiken nooit moet opgeven."