‘Ten Hag zet hoog in en bombardeert Frenkie de Jong tot ‘objetivo prioritario’’

Zaterdag, 23 april 2022 om 09:56 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:34

Erik ten Hag wil voormalig pupil Frenkie de Jong dolgraag naar Manchester United halen, zo schrijft Sport. Ten Hag krijgt volgens de Spaanse sportkrant meer dan 250 miljoen euro aan transferbudget te besteden, waarbij het binnenhalen van De Jong topprioriteit is. Zijn huidige club Barcelona zit echter niet op een exit van de middenvelder te wachten, gezien de sleutelrol die de club voor hem ziet weggelegd in de nabije toekomst.

Ten Hag, die De Jong tussen 2018 en 2019 anderhalf seizoen onder zijn hoede had bij Ajax, is volgens Sport uit op een 'revolutie' in de selectie van Manchester United. De veertigvoudig Oranje-international moet vorm geven aan een gerenoveerd middenveld, dat komende zomer wordt uitgekleed door het vertrek van onder meer Paul Pogba en Nemanja Matic. Ten Hag onderhoudt naar verluidt nog altijd een geweldige relatie met De Jong, aan wiens definitieve doorbraak hij ten grondslag lag.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het prijskaartje van De Jong vormt daarbij geen probleem voor United. Barcelona nam de technicus in de zomer van 2019 voor een bedrag van 75 miljoen euro (plus 11 miljoen in variabelen) over van Ajax, waar de Catalanen een veelvoud van zullen willen ontvangen. Ondanks de financiële problemen van de afgelopen tijd ziet Barcelona De Jong liever niet vertrekken. Alleen als de Nederlander zelf aangeeft niet op zijn plek te zijn in Spanje lijken los Azulgrana mee te willen werken aan een vertrek. Dat lijkt echter niet het geval.

Ten Hag bekritiseerde begin 2020 al de manier waarop De Jong gebruikt werd bij Barcelona. De 52-jarige oefenmeester vond dat zijn ex-pupil te hoog op het middenveld werd gebruikt, terwijl hij bij Ajax juist had geprobeerd hem in zijn kracht te laten spelen in de as van het veld. "Ik had hem en Matthijs de Ligt liever nog één of twee jaar bij Ajax gehouden", vertelde Ten Hag destijds bij Rondo. "Dat is beter voor het Nederlandse voetbal en voor Ajax, want dan kun je misschien wel twee of drie keer zo ver reiken in de Champions League."