‘DC United wil heel ver gaan voor Bale en salarisrecord Rooney verpulveren’

Zaterdag, 23 april 2022 om 09:02 • Laatste update: 10:27

Gareth Bale kan zijn loopbaan vervolgen in de Verenigde Staten. DC United zou in gesprek zijn met de vertegenwoordigers van de Welshman, zo claimt Steven Goff van de Washington Post. De Amerikaanse club is naar verluidt bereid om het huidige salarisrecord te verbreken, dat nu nog in handen is van Wayne Rooney. De Engels topscorer aller tijden streek tussen 2018 en 2020 4,6 miljoen euro op op jaarbasis.

Bale, die komende zomer uit zijn contract loopt bij Real Madrid moet na Rooney de tweede grote naam in korte tijd worden die zich aan DC United verbindt. Volgens Goff is het idee om Bale naar DC United te halen vergezocht, maar hoopt men met het vooruitzicht op veel speelminuten de linkspoot toch te verleiden tot een overstap. De 102-voudig international wil naar verluidt koste wat het kost uitkomen op het aankomende WK in Qatar, al moet Wales in een onderling duel nog wel zien af te rekenen met Schotland of Oekraïne.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het huwelijk tussen Bale en Real Madrid is geen gelukkige geweest. De supporters verwijten de aanvaller al jaren dat hij zich niet genoeg inspant voor de club, vaak geblesseerd is terwijl hij nagenoeg alle wedstrijden voor Wales speelt en daarin juist wél de meest spectaculaire goals weet te maken. Zo scoorde de linkspoot onlangs nog in de halve finale van de WK-kwalificatie-play-offs tegen Oostenrijk door een vrije trap snoeihard in de kruising te schieten. Marca publiceerde twee jaar geleden dat de koude oorlog tussen de speler en de club begon toen de Bale na een 1-0 nederlaag bij Rayo Vallecano besloot op eigen houtje terug te rijden in plaats van de spelersbus in te stappen. Ook schoot het bij de Madrileense club in het verkeerde keelgat toen Bale na de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije (2-0 winst) van dat jaar een vlag toonde met daarop de woorden ‘Wales. Golf. Madrid.In die volgorde.'

Bale maakte furore in het shirt van Tottenham Hotspur, nadat hij op zestienjarige leeftijd zijn debuut in het profvoetbal maakte voor Southampton. In totaal kwam Bale zes seizoenen uit voor the Spurs, waarin hij 43 doelpunten wist te maken. In het seizoen 2013/14 maakte de buitenspeler de overstap naar de Koninklijke, waar hij na een goed begin de laatste seizoenen nog maar sporadisch zijn opwachting in het eerste elftal maakt. Dit seizoen staat de teller op vijf wedstrijden, waarin Bale één keer het net wist te vinden. Bale heeft in het shirt van Real Madrid onder meer de Champions League, de Wereldbeker, het landskampioenschap en de Super Cup gewonnen. In het seizoen 2020/21 werd de aanvaller uitgeleend aan Spurs, waar hij in twintig wedstrijden elf goals produceerde.