Last minute basiskracht PSV wacht toekomst gespannen af: ‘Wil per se spelen’

Zaterdag, 23 april 2022 om 08:34 • Tom Rofekamp

Yvon Mvogo tast nog in het duister over zijn toekomst. De sluitpost, die door PSV wordt gehuurd van RB Leipzig, veroverde vlak voor het seizoenslot weer een basisplaats bij de Eindhovenaren, maar zijn huurcontract loopt na dit seizoen af. Mvogo ligt nog een jaar vast in Duitsland en wil met het oog op het WK in Qatar per se van speeltijd verzekerd raken. De Zwitsers international blikt naast zijn toekomst terug op de turbulentie van voorbije maanden en de relatie met collega-doelman Joël Drommel.

Mvogo tekende in de zomer van 2020 een huurcontract bij PSV voor twee seizoenen, zonder formele optie tot koop. De 27-jarige goalie was in zijn eerste seizoen onbetwist basisspeler bij de Eindhovenaren, maar verloor deze jaargang zijn plek aan Drommel. Laatstgenoemde bleef echter een onbetrouwbare indruk achterlaten onder de lat, waardoor trainer Roger Schmidt hem begin april definitief tot het tweede plan veroordeelde, ten faveure van Mvogo. Die had in februari ook al eens de kans gekregen van Schmidt, maar blunderde direct in het verloren duel met AZ (1-2). Mvogo werd direct weer geslachtofferd - iets wat de doelman destijds niet kon begrijpen.

"Dat ik toen een duidelijke fout heb gemaakt, was voor iedereen zichtbaar", blikt Mvogo terug in het Eindhovens Dagblad. "Natuurlijk moest ik die bal tegen AZ beter verwerken, maar het was mijn eerste wedstrijd na een heel lange periode. Als keeper heb je ritme nodig." Dat de viervoudig international direct weer pas op de plaats moest maken, ging hem niet in de koude kleren zitten. "Ik was enorm aangedaan. Ik had er echt op gerekend dat de coach me een extra kans zou geven, maar uiteindelijk heb ik me erbij neergelegd dat het niet zo was."

De concurrentiestrijd met Drommel mag dan hevig zijn; de relatie met Mvogo's collega-doelman lijdt er niet onder, Integendeel zelfs, aldus de Zwitser. "We hebben allebei pijn gevoeld dit jaar. Toch hebben wij elkaar geen moment pijn gedaan en had ik het gevoel dat hij heeft geprobeerd mij te pushen en andersom heb ik dat ook geprobeerd. Ik hoop dat Joël zichzelf kan hervinden en een mooie toekomst tegemoet gaat, want dat verdient hij."

Mvogo ligt nog een jaar vast in Leipzig en mag naar verluidt voor een bod rond de vijf miljoen euro vertrekken. Dat hij bij PSV blijft, lijkt ook mede zijn hoge prijskaartje onwaarschijnlijk - de club wilde Mvogo al voor zijn huurperiode overnemen voor enkele miljoenen, maar kwam er niet uit met Leipzig. "Het is afwachten wat men wil", zegt Mvogo over zijn situatie. "Ik wil per se spelen op het hoogste niveau, in een grote competitie. Ook om mijn plek voor het WK te kunnen afdwingen."