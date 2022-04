Kieft: 'Ten Hag zou er onverstandig aan doen hem z'n vrijheiden te ontnemen'

Zaterdag, 23 april 2022 om 06:44 • Tom Rofekamp

Erik ten Hag moet bij Manchester United de vrijheden van Cristiano Ronaldo in stand houden, vindt Wim Kieft. De columnist van De Telegraaf ziet in de Portugees een zeldzame uitzondering in een verder 'bijzonder slecht elftal', en denkt bovendien dat een trainer van het statuur Ten Hag alleen maar kan verliezen door de strijd met een dusdanig clubicoon aan te gaan.

In een uitgebreid interview met Trouw gaf Ten Hag te kennen dat vedettes geen speciale behandeling van hem zouden krijgen bij zijn aanstaande job. Daarbij werd de huidig oefenmeester van Ajax in het speciaal gevraagd naar 'de Ronaldo's van deze wereld'. "Het materiaal bepaalt altijd hoe je speelt", antwoordde Ten Hag, "maar de eisen die erbij horen en de normen geef ik aan. Ik vertel wie welke taak heeft en wie daar niet aan voldoet, krijgt dat te horen, ongeacht wie het is. Daarin doe ik geen concessies."

Kieft is echter een andere mening toebedeeld. "Ten Hag zou er bijzonder onverstandig aan doen om hem al zijn vrijheden als spits te ontnemen, of erger, hem te lozen. Hoe denk je dat tegenstanders bezig zijn met Ronaldo als hij speelt? Vorige week schiet hij er drie in tegen Norwich City (3-2 winst, red.). Geen Liverpool of Manchester City, maar tochIn het strafschopgebied blijft hij dodelijk en één van de besten. Zie zijn timing, het diepgaan, zijn gevoel voor de goal, het kiezen van de juiste positie en dan schiet hij bijna alle penalty’s raak. Waar denk je een vervanger van zo iemand vandaan te halen?"

"Naast zijn sportieve waarde voor het elftal vertegenwoordigt Ronaldo een gigantische marketingwaarde", voegt Kieft toe aan zijn betoog. "Hij zorgt ervoor dat er geld in het laatje komt. Een trainer van het statuur Ten Hag zal het altijd afleggen als hij de strijd aangaat met een icoon als Ronaldo." Sinds zijn terugkeer op Old Trafford afgelopen zomer ontpopte Ronaldo zich direct tot topscorer van United. In 35 optredens over alle competities staat de teller momenteel op 21 goals. CR7 heeft bij the Mancunians nog een contract tot medio 2023, met een optie op nog een jaar.