Rangnick maakt eerste ster bekend die Ten Hag-tijdperk niet gaat meemaken

Zaterdag, 23 april 2022 om 00:12 • Dominic Mostert • Laatste update: 00:22

Paul Pogba vertrekt naar alle waarschijnlijkheid in de zomer bij Manchester United, zo maakt Ralf Rangnick bekend. De middenvelder beschikt over een aflopend contract en lijkt niet te gaan bijtekenen. Erik ten Hag zal vermoedelijk dan ook niet kunnen beschikken over Pogba, die op transfervrije basis een nieuwe werkgever kan uitzoeken.

"Zoals het er nu naar uitziet, gaat hij niet bijtekenen", maakt Rangnick duidelijk op een persconferentie. "Ik weet het niet, misschien willen de club of de nieuwe trainer Erik zijn contract ook niet verlengen. Ik weet het niet. Maar waarschijnlijk speelt hij hier volgend seizoen niet meer." De club lijkt Pogba in ieder geval wel te willen behouden. Anderhalve week geleden schreef de Daily Mirror dat de Fransman een aanbod heeft gekregen van een weeksalaris 480 duizend euro per week, dat door verschillende bonussen nog zou kunnen oplopen tot zes ton. Daarmee zou hij de bestbetaalde speler van de Premier League worden.

Het aanbod zorgde in de kleedkamer van United naar verluidt voor scheve gezichten. Pogba's medespelers wezen de clubleiding op de prestaties van de 91-voudig international, die naar hun mening niet een dusdanig hoog salaris waard zijn. Inmiddels is een andere situatie ontstaan. Pogba raakte woensdag geblesseerd in het Premier League-duel met Liverpool (4-0 nederlaag) en lijkt zijn laatste wedstrijd voor Manchester United al te hebben gespeeld. Rangnick erkent dat Pogba 'net als wat andere spelers moeite had om stabiel op zijn topniveau te presteren'. "Maar zover ik me kan herinneren, was dat in eerdere seizoenen ook al zo."

De interim-manager gaat ook uitgebreid in op de aanstelling en de belangrijkste taken voor Ten Hag. "Van de mensen die met hem hebben gewerkt, hoor ik dat hij communicatief erg sterk is. Hij heeft een goede uitstraling en wil veel taken zelf uitvoeren. Hij heeft natuurlijk wel de steun nodig van de hele club. Ik denk dat hij die zal krijgen", zegt de Duitser. "Hopelijk krijgt hij de kans om een nieuw team te bouwen met de hulp van het scoutingapparaat en het bestuur. Het belangrijkste is dat de club de juiste spelers aantrekt en zorgt voor een positieve energie rondom het team."

Rangnick kent Ten Hag niet persoonlijk, maar heeft op basis van verhalen van anderen een positief gevoel over de trainer van Ajax. "Ik kan je alleen vertellen wat ik heb gezien en gehoord. Naar mijn idee is Erik een goede keuze, een heel goede keuze. Dat heeft hij in het verleden al aangetoond. Ik ben er vrij zeker van dat hij de beste trainer is die je nu kunt krijgen. Wat ook helpt, is dat het kraakhelder is wat de problemen bij Manchester United zijn. Daar heb je geen bril voor nodig. De vraag is: hoe los je ze op? Voor mij is het duidelijk dat je niet genoeg hebt aan kleine ingrepen hier en daar. Je hebt niet genoeg aan wat kleine cosmetische ingrepen; dit is een openhartoperatie. Als iedereen beseft wat er nodig is, en als mensen samenwerken, kan het goed gaan."