Vahid Halilhodzic neemt niets terug: deur voor Ziyech en Mazraoui blijft dicht

Vrijdag, 22 april 2022 om 23:49 • Dominic Mostert

Het lijkt ondenkbaar dat Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech in november deel uitmaken van de Marokkaanse WK-selectie. De rechtsback van Ajax en de aanvaller van Chelsea blijven personae non gratae, zo maakt bondscoach Vahid Halilhodzic duidelijk in een interview met Nova TV. Hij beticht het tweetal nog altijd van werkweigering.

"Voor spelers die weigeren te trainen, te spelen en blessures veinzen is het einde verhaal", reageert Halilhodzic op een vraag over het selecteren van Mazraoui en Ziyech. "De nationale ploeg is iets heiligs, dat niet toebehoort aan de spelers, maar aan het hele volk. Als iemand zich zo gedraagt als zij, is het voor mij klaar en wil ik het er niet meer over hebben. Ik heb mijn beslissing genomen. Als iemand er anders over denkt, is dat zijn probleem."

Het conflict tussen Mazraoui, Ziyech en Halilhodzic duurt al geruime tijd voort. In maart behoorden de Nederlandse Marokkanen voor het eerst sinds anderhalf jaar weer tot de voorselectie van de Leeuwen van de Atlas, maar ze gaven direct aan niet terug te willen keren in de nationale ploeg. Halilhodzic weigerde vervolgens nog langer over Ziyech en Mazraoui te spreken, zei hij bij de bekendmaking van de definitieve selectie.

Eerder deze maand leek de deur weer open te gaan, toen geruchten klonken over een ontslag van Halilhodzic. Die geruchten werden later ontkracht door de Marokkaanse bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa. De Marokkaanse voetbalbond (FRMF) ziet Ziyech en Mazraoui graag terugkeren en zou mede daardoor een ontslag van Halilhodzic overwegen. "Ik ben er rustig onder, we zullen zien. Er zijn al vaak rare dingen gebeurd in mijn leven. Het zou niet de eerste keer zijn dat ik word weggestuurd doordat mensen niet blij met me zijn", aldus de bondscoach.