De zwaarbevochten overwinning van Ten Hag: Pochettino zat al te googelen

Vrijdag, 22 april 2022 om 23:08

Erik ten Hag staat komend seizoen aan het roer bij Manchester United. Lang was het niet zeker wie de permanente opvolger van Ralf Rangnick zou worden: naast Ten Hag waren ook Mauricio Pochettino en Julen Lopetegui in de race. Ten Hag wist de leiding van United echter te overtuigen van zijn kwaliteiten en liet in het bijzonder Pochettino verbouwereerd achter, aldus The Athletic.

In de zoektocht naar een trainer voor volgend seizoen werden de opties begin dit jaar uiteengezet toen Ed Woodward, vicevoorzitter van the Red Devils, zich voorbereidde op zijn aanstaande vertrek bij de club eind dit jaar. Ten Hag en Pochettino werden genoemd, met Brendan Rodgers als mogelijk alternatief. De optie-Rodgers viel echter al snel af toen de resultaten van Leicester City tegenvielen. Lopetegui verscheen op dat moment op de radar. United heeft vervolgens gesproken met zowel Pochettino, de trainer van Paris Saint-Germain, als met Lopetegui, de trainer van Sevilla. De gesprekken met Pochettino waren op een zeker moment in zo’n vergevorderd stadium dat vertegenwoordigers van de trainer al gesprekken voerden met United over een mogelijk contract.

Maar ondertussen laaide de discussie binnen de club over Pochettino op. Er werd gezegd dat de trainer zijn beste werk wellicht al had geleverd. Daarnaast meenden personen binnen de club te merken dat de Argentijn niet genoot van de dynamiek binnen PSG en waren ze bang dat eenzelfde scenario zich voor zou kunnen doen bij United. Rond maart waren beleidsmakers ervan overtuigd dat Pochettino zou worden ontslagen en werden er toch gesprekken gevoerd met de voormalig trainer van onder meer Tottenham Hotspur, die als positief werden ervaren. Pochettino zou er zelf zeker van zijn geweest een voorstel te krijgen. United bekeek de optie afgelopen november al toen Ole Gunnar Solksjaer werd ontslagen, maar koos toch voor een interim-manager toen de club merkte dat het lastig was om Pochettino los te weken bij PSG. Voor komende zomer moesten opnieuw obstakels worden overwonnen. PSG wilde geen gezichtsverlies lijden door zijn trainer naar een andere club te zien vertrekken en wilde volgens Franse berichtgeving zo’n twaalf miljoen euro zien.

Ook leek Real Madrid zich opeens te mengen in de strijd om de Argentijn. Na de overwinning van PSG op Real in de heenwedstrijd in de Champions League wilde Florentino Pérez de trainer overnemen, maar hij liet dit idee al snel weer varen na de returnwedstrijd, toen Real de volgende ronde bereikte ten koste van de Parijzenaars. Volgens bronnen was PSG zich er echter van bewust dat er geld bespaard kon worden door Pochettino niet te ontslaan, maar in plaats daarvan met United te onderhandelen en een fiks bedrag te vragen. United voelde tegelijkertijd dat PSG een betere uitgangspositie zou hebben als de eerste stap vanuit Engeland zou komen. Pochettino voelde dat hij geen druk kon opvoeren, omdat dat zijn onderhandelingspositie bij United weer zou verzwakken. Beide clubs gaven niet toe.

Kort werd Thomas Tuchel ook genoemd, nadat Roman Abramovich moest vertrekken bij Chelsea. Tuchel had interesse, maar besloot toch af te wachten om te zien wat voor plannen de nieuwe eigenaar zou hebben met de Londense club. Toen schakelde United over naar Ten Hag. Op 21 maart van dit jaar begonnen daadwerkelijk de eerste gesprekken tussen de club en de huidige trainer van Ajax. Technisch directeur Darren Fletcher, voetbaldirecteur John Murtough en algemeen directeur Richard Arnold vlogen die dag naar Nederland om het gesprek aan te gaan met Ten Hag en waren verrast door de standpunten die de Haaksberger innam. Ten Hag deelde zijn visie op hoe hij United wilde leiden en rolde zijn plannen uit voor het driemanschap uit Manchester. Na meerdere ontmoetingen met Ten Hag waren de leidinggevenden van United overtuigd van de kwaliteiten van de trainer en de plannen die hij met de club had. United besloot na een laatste gesprek tussen Ten Hag en Joel en Avram Glazer, eigenaren van de club, definitief voor Ten Hag te kiezen.

Pochettino was echter nog niet op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen en had al behoorlijk veel informatie verzameld over Manchester als stad, de structuur van de club en de persoonlijkheid van de spelers van United, en de timing was op zijn zachtst gezegd niet handig van United. Pochettino hield nog wel degelijk rekening met een mogelijke overstap naar Manchester en was verrast toen het nieuws over de aanstelling van Ten Hag naar buiten kwam.

De gesprekken over de invulling van de technische stad zijn inmiddels gestart en Ten Hag heeft kenbaar gemaakt dat hij naast Mitchell van der Gaag ook Steve McClaren aan zijn staf wil toevoegen. United wilde graag iemand met Premier League-ervaring toevoegen aan het technische hart, waarna Ten Hag McClaren naar voren schoof als kandidaat. McClaren heeft als assistent van Sir Alex Ferguson de treble in 1999 gewonnen met United. Volgens The Telegraph wordt McClaren een van de assistenten van Ten Hag. Wayne Rooney werd informeel voorgedragen om aan de technische staf toe te voegen, maar heeft zelf aangegeven Derby County alleen te verlaten voor een baan als hoofdtrainer. De naam van Robin van Persie is ook gevallen, alleen kon de voormalig aanvaller van United geen werkvergunning krijgen.