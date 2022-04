Volendam na dertien jaar terug in Eredivisie; Emmen nog geen kampioen

Vrijdag, 22 april 2022 om 22:08 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:54

In navolging van FC Emmen is ook FC Volendam erin geslaagd te promoveren naar de Eredivisie. De ploeg van Wim Jonk won vrijdagavond met 1-2 van FC Den Bosch en is daardoor verzekerd van een eindklassering in de top twee. In 2009 speelde Volendam voor het laatst op het hoogste niveau. Door de overwinning van Volendam is Emmen nog niet officieel zeker van de titel. De koploper uit Drenthe won zelf met 2-0 van Roda JC Kerkrade en heeft een voorsprong van zes punten met nog twee duels te gaan, plus een beter doelsaldo.

FC Den Bosch - FC Volendam 1-2

Er waren meerdere scenario's denkbaar voor Volendam om te promoveren, maar winst in Den Bosch zou sowieso genoeg zijn voor promotie. Al in de vierde minuut waren de bezoekers dicht bij een doelpunt: Josh Flint trof de onderkant van de lat. Het bleek een voorbode voor een spectaculaire wedstrijd met talloze grote kansen aan weerszijden. Volendam kwam op voorsprong na een indraaiende voorzet van Daryl van Mieghem, die verkeerd werd ingeschat door doelman Wouter van der Steen. Omdat de keeper onder de bal doorging, kon Damon Mirani die doorkoppen naar Flint, die vlak voor het doel afrondde.

Jeremy Cijntje verzuimde in een één-op-één-situatie voor de gelijkmaker te zorgen, waarna Volendam op 0-2 kwam. Een voorzet van Derry John Murkin werd doorgekopt door verdediger Victor van den Bogert van Den Bosch, waarna clubtopscorer Robert Mühren van dichtbij toesloeg. Een hard schot van Soufyan Ahannach spatte daarna uiteen op de paal, evenals een stiftje van Torino Hunte na een mooi hakje van Ahannach. Dertien minuten voor tijd viel de 1-2 alsnog: met een mooie steekpass stelde Jordy van der Winden ploeggenoot Sebastiaan van Bakel in staat om de keeper te omspelen en in een leeg doel af te ronden. Hunte liet een grote kans op de 2-2 liggen, omdat Mirani de bal voor de lijn weghaalde. Daarna werd het duel even gestaakt omdat supporters dingen op het veld gooiden. Na de hervatting ontstond een opstootje: Douglas kreeg direct rood en Dean James zijn tweede geel.

?? Groot feest in Den Bosch als @fcvolendam op een 0-2 voorsprong komt dankzij Josh Flint en Robert Mühren! #deontknoping ?? ESPN3 #?? #dbovol pic.twitter.com/njgLJC7lmE — ESPN NL (@ESPNnl) April 22, 2022

FC Emmen - Roda JC Kerkrade 2-0

Emmen was al zeker van promotie, maar hoopte vrijdag de kampioensschaal in ontvangst te mogen nemen. Daarvoor moest de ploeg zelf winnen van Roda JC en tegelijkertijd zou Volendam punten moeten verspelen. Alleen deel één van het scenario kan uit. Emmen opende de score in de zevende minuut: Jari Vlak veroverde de bal op het middenveld, waarna een vier-tegen-twee-situatie ontstond. Jasin-Amin Assehnoun kreeg de kans om beheerst in de korte hoek te schieten. Roda moest verder met tien man doordat Richard Jensen de doorgebroken Reda Kharchouch neerhaalde. Met een man meer verdubbelde Metehan Güçlü de marge na een voorzet van Lucas Bernadou.

Telstar - FC Eindhoven 0-1

De wedstrijd kwam pas in de slotfase tot ontbranding. Telstar ontving een directe rode kaart: Randy Wolters ontving een directe rode kaart en leidde een strafschop in. Die werd benut door Joey Sleegers. In de fase daarvoor zette Telstar het meest nadrukkelijk aan in de zoektocht naar het openingsdoelpunt, al had Jasper Dahlhaus de lat geraakt uit een geplaatste vrije trap. Door de zege staat Eindhoven met 67 punten op de derde plaats. Directe promotie is niet meer mogelijk voor de Rob Penders, dus vormen de play-offs de laatste houvast.

Excelsior - Jong AZ 3-3

Na wat kansen over en weer nam Jong AZ de leiding in Rotterdam. Zico Buurmeester stuitte in eerste instantie nog op Stijn van Gassel, maar was met een herkansing wel succesvol. Reuven Niemeijer maakte niet veel later de gelijkmaker met een schuiver onder Beau Reus door. Hierna miste Excelsior twee strafschoppen in korte tijd: Dallinga stuitte op Reus en Azarkan schoot naast. Aan de andere kant maakte Buurmeester zijn tweede doelpunt door een afgemeten voorzet van Bram Franken binnen te glijden. Niemeijer kwam met een antwoord en trok de stand weer gelijk met een schot uit een afgezwaaide hoekschop. Even later bracht Niemeijer de bal voor en werd deze per abuis binnengewerkt door Jong AZ’er Loek Postma. Fedde de Jong bracht Jong AZ vijf minuten weer naast Excelsior met een kopbal, wat direct het laatste doelpunt was in Kralingen.

NAC Breda - FC Dordrecht 1-2

Op slag van rust sloeg NAC als eerste toe in het Rat Verlegh Stadion. Een fraaie voorzet van Boris van Schuppen werd door Feyenoord-huurling Naoufal Bannis tegen de touwen gekopt. Even na rust kwamen de bezoekers op gelijke hoogte. Een voorzet van Jacky Donkor kon worden binnengeschoten door Mathis Suray. De Dordtenaren waren minimaal gelijkwaardig aan de thuisploeg en kwamen een kwartier voor tijd bijna op voorsprong met een afstandsschot van Mauro Savastano. In de blessuretijd zorgde invaller Sergio Tremour alsnog voor extase bij Dordrecht door een voorzet van Jaymilio Pinas achter Nick Olij te schieten.

Helmond Sport - De Graafschap 0-4

De Graafschap leek al snel op voorsprong te komen in Helmond, maar het doelpunt van Sam Hendriks werd afgekeurd wegens buitenspel. Ook de treffer van Giovanni Korte ging minuten later niet door om dezelfde reden. Na een kwartier maakte De Graafschap wel een geldig doelpunt. Een vrije trap van Danny Verbeek werd binnengekopt door Jasper van Heertum. De piepjonge invaller Basar Önal maakte op slag van rust met zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal de tweede De Graafschap-treffer nadat hij een knappe solo zelf afrondde. Na rust nam De Graafschap verder afstand door een hard schot in de korte hoek van Camiel Neghli. De middenvelder van De Graafschap zorgde even voor tijd voor het slotakkoord door met een afstandsschot de vierde en laatste treffer te maken.

TOP Oss - Almere City 2-3

Almere City kwam na een kwartier op voorsprong in Oss. Een hoekschop van Almere City kon niet weggewerkt worden door TOP Oss, waarna Danny Post attent bleek en de 0-1 binnen kon werken. Maarten Pouwels bracht de bezoekers nog voor rust op een dubbele voorsprong: hij hoefde alleen nog maar tegen een voorzet van Lance Duijvestijn aan te lopen. Na rust zorgde diezelfde Duijvestijn vanaf de strafschopstip voor de derde Almeerse treffer. Roshon van Eijma kopte tien minuten voor tijd TOP dichter bij Almere, waarna Joshua Sanches na het binnenlopen van een voorzet van Giovanni Büttner de spanning weer helemaal terug bracht in Oss. Verder dan deze treffer kwamen de Ossenaren echter niet meer.