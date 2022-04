Verweij: ‘Er klopt iets niet, blijkbaar krijgt PSV niet de hoofdprijs voor hem’

PSV denkt aan de 'Memphis Depay-route' voor Cody Gakpo, zo meldde De Telegraaf vrijdag. De aanvaller wordt begeerd door Arsenal, maar zou onder verbeterde voorwaarden ook in Eindhoven kunnen blijven. De clubleiding hoopt met Gakpo in de ploeg volgend seizoen de landstitel te pakken; na het WK 2014 slaagde PSV erin om sterspelers Georginio Wijnaldum en Depay nog een jaar te behouden en uiteindelijk kampioen van Nederland te worden. Mike Verweij is enigszins verrast door het nieuws.

"Iets klopt niet", concludeert Verweij vrijdag in de podcast Kick-Off. De journalist van De Telegraaf noemt Gakpo een 'geweldige speler' en twijfelt niet aan de interesse in de international. "Maar kennelijk krijgt PSV er dan toch niet de prijs voor die het wil hebben. Anders hoef je dit traject niet in te gaan." Verweij wijst erop dat Gakpo in januari zijn contract verlengde tot medio 2026, volgens de journalist met de intentie om de aanvaller in de zomer te verkopen. Sindsdien is wel het een en ander veranderd bij de club. "Ik snap dat Ruud van Nistelrooij en Marcel Brands bij de club komen en hem heel graag willen behouden om meteen succes te kunnen boeken. Welke Eredivisie-club wil Gakpo niet in zijn ploeg hebben?"fajax

"Maar toch denk ik dat het ook te maken heeft met de prijs. Vaak hoor je over de Ajax-bonus, dat Ajax-spelers automatisch veel meer waard zijn. Ik denk dat de hoofdprijs voor Gakpo nog niet is geboden", vervolgt Verweij. Volgens chef voetbal Valentijn Driessen is PSV momenteel wel 'een stuk verder dan Ajax' met het oog op volgend seizoen. "Want PSV heeft wel een trainer voor volgend seizoen en technisch directeur. Alle poppetjes zijn al ingevuld, dus PSV kan bezig zijn met dit soort zaken. Dat kan Ajax nu natuurlijk niet. Hoewel Gakpo pas 22 is, zou ik het voor zijn ontwikkeling ook goed vinden om nog een jaar bij PSV te blijven. Stel dat hij naar een club als Arsenal, Manchester United of Juventus gaat, en hij komt op de bank... In november is het WK al."

Verweij kan zich vinden in de angst van Driessen. "Als PSV slim is, gebruiken ze dat als heel belangrijk argument." De clubwatcher van Ajax denkt dat Gakpo er goed aan doet om nog een seizoen in Nederland te blijven. "In de bekerfinale tegen Ajax werd hij al na 68 minuten gewisseld. Voor een jongen van 22 is het toch niet zo moeilijk om op een gegeven moment wel wedstrijden van 90 minuten te kunnen spelen? En dan tien op een rij? Maar daar slaagt hij nog niet in. Ik vind het wel logisch als PSV dat als argument gebruikt om te zeggen: blijf nog minstens een halfjaar en liever een jaar. Laten we als voetballiefhebbers hopen dat hij nog een jaar in de Eredivisie blijft, want het is wel een van de pareltjes van de Eredivisie."