Guardiola reageert zeer positief op aanstelling van Ten Hag bij Man United

Vrijdag, 22 april 2022 om 19:19

Josep Guardiola reageert zeer positief op de aanstelling van Erik ten Hag bij Manchester United. De manager van stadsgenoot Manchester City ziet in Ten Hag een uitstekende manager en prijst de keuze van United voor de Nederlander. “Hij is een manager van absolute topklasse, zijn teams zijn een genot om naar te kijken”, zei Guardiola vrijdagmiddag op de persconferentie.

Donderdag maakte United op zijn eigen kanalen bekend dat Ten Hag overkomt van Ajax. De 52-jarige oefenmeester tekent een contract voor drie jaar, met een optie voor nog een jaar en krijgt bij the Mancunians de loodzware taak om de weg naar de top weer te vinden. Guardiola is overtuigd van Ten Hag en geeft desgevraagd zijn goedkeuring aan de aanstelling bij United.

“Kijk maar naar Ajax, dan zie je de kwaliteiten van Ten Hag als manager. Mijn felicitaties, ik wens hem het beste”, wenst Guardiola de kersverse United-manager succes. De City-manager werkte eerder met Ten Hag samen bij Bayern tussen 2013 en 2016. De Catalaan was verantwoordelijk voor het eerste elftal van der Rekordmeister, de kersverse United-manager had het tweede elftal onder zijn hoede.

Ten Hag geldt bij United als definitieve opvolger van Ole Gunnar Solskjaer, die op 20 november werd ontslagen bij United na aanhoudende teleurstellende resultaten. De oefenmeester moest zijn post na een kleine drie jaar verlaten, waarna Rangnick als interim-manager werd aangesteld om het seizoen af te maken. De Duitser gaat zich vanaf komende zomer alleen nog met het technische beleid van de club bemoeien. United is bezig aan een teleurstellend seizoen. The Red Devils werden in de achtste finales van de Champions League uitgeschakeld door Atlético Madrid en strijden in de Premier League samen met Arsenal en Tottenham Hotspur nog om het felbegeerde laatste Champions League-ticket.