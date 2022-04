Dortmund voor 38 miljoen euro akkoord over duurste aankoop uit historie

Vrijdag, 22 april 2022 om 18:47

Borussia Dortmund heeft Karim Adeyemi zo goed als binnen, zo melden Sport1 en Kicker. De twintigjarige spits van Red Bull Salzburg stond al langer in de belangstelling van die Borussen en nu ligt er een akkoord tussen beide clubs. Dortmund betaalt minimaal 38 miljoen euro plus 3 miljoen euro aan eventuele bonussen, een nieuw clubrecord. Ook Bayern München werd met Adeyemi in verband gebracht, maar de drievoudig Duits international gaat vermoedelijk voor Dortmund kiezen.

Adeyemi wordt volgens Kicker niet gezien als directe vervanger van de waarschijnlijk vertrekkende Erling Braut Haaland. Laatstgenoemde wordt bij BVB gezien als een klassieke spits, waar Adeyemi meer een aanvaller met een actie is. De speler van RB Salzburg moet de tweede zomeraanwinst van Dortmund worden, nadat eerder Niklas Süle transfervrij werd aangetrokken van Bayern. Ook Nico Schlotterbeck moet de overstap maken naar Dortmund. Sky meldde deze week dat de club in verregaande onderhandelingen zou zijn met zijn werkgever SC Freiburg.

Adeyemi werd door Red Bull Salzburg op zestienjarige leeftijd weggehaald bij Unterhaching. De aanvaller brak twee jaar geleden door in het eerste elftal van de Oostenrijkse topclub en beleeft nu met 20 doelpunten in 39 officiële wedstrijden een ijzersterk seizoen. Mede daardoor werd Adeyemi in september van het vorige kalenderjaar voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Duitsland. Inmiddels heeft de Duitser met Nigeriaanse roots drie interlands achter zijn naam staan.

Kicker meldde eerder nog dat Bayern tussen het persoonlijke akkoord van Dortmund en Adeyemi wilde komen. der Rekordmeister zag in de kersvers Duits-international de opvolger van de mogelijk vertrekkende Robert Lewandowski. Nu lijkt het toch Dortmund te zijn die met Adeyemi aan de haal gaat. De ploeg van trainer Marco Rose wilde aanvankelijk niet voldoen aan de vraagprijs van Salzburg, maar doet nu water bij de wijn om de transfer te voltooien. Adeyemi wordt dus de duurste aankoop uit de clubhistorie, een record dat nu op naam staat van Ousmane Dembélé (in 2016 voor 35 miljoen euro overgekomen van Stade Rennes). Dortmund komt zaterdagavond in de Allianz Arena uit tegen Bayern. Bij verlies moet BVB de titel aan Bayern laten.