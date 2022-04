Erik ten Hag blikt vooruit op samenwerking met Cristiano Ronaldo

Vrijdag, 22 april 2022 om 18:39 • Dominic Mostert

Erik ten Hag wil Cristiano Ronaldo geen speciale behandeling geven bij Manchester United. Daags na de bekendmaking van de aanstelling van de trainer krijgt Ten Hag in een interview met Trouw de vraag of hij 'goed kan omgaan met de Ronaldo's van deze wereld'. "Ik denk het wel, maar ook daarin zal ik mezelf blijven", maakt Ten hag duidelijk.

De selectie van Manchester United bevat behalve Ronaldo ook vedettes als Paul Pogba, Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Marcus Rashford en Raphaël Varane. Het spelersmateriaal zorgt niet voor een andere visie op coaching, vertelt Ten Hag. "Het materiaal bepaalt altijd hoe je speelt, maar de eisen die erbij horen en de normen geef ik aan. Ik vertel wie welke taak heeft en wie daar niet aan voldoet, krijgt dat te horen, ongeacht wie het is. Daarin doe ik geen concessies."

Ten Hag gaat in het interview ook in op het gerucht dat hij een belangrijke stem wil hebben omtrent het transferbeleid. Was dat inderdaad een eis? "Ja. Ik stel vooraf eisen, over hoe ik wil werken. Als die niet ingewilligd worden, doe ik het niet. Ik ben eindverantwoordelijke en word afgerekend op de resultaten. Ik wil geen alleenheerser zijn, ik sta voor samenwerken, maar zeggenschap bij transfers is voor mij wel een voorwaarde", maakt hij duidelijk.

Manchester United vierde al sinds 2013 geen landstitel meer, maar de druk om te presteren is altijd hoog op Old Trafford. "Daar ben ik me bewust van. Je moet gewoon winnen, anders word je afgerekend. En het is nooit goed genoeg. Ajax pakte na de winterstop meer punten dan ervoor (in de eerste seizoenshelft gemiddeld 2,29 punt per wedstrijd, daarna gemiddeld 2,75, red.), toch is het beeld dat wij in de eerst helft van het seizoen veel beter waren."