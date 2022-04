FC Groningen shopt na uitstekende eerdere ervaringen opnieuw bij Ajax

Vrijdag, 22 april 2022 om 18:14 • Laatste update: 18:21

FC Groningen neemt Nordin Musampa transfervrij over van Ajax, meldt de club via zijn eigen kanalen. De twintigjarige verdediger, dit seizoen goed voor 28 optredens voor Jong Ajax, tekent voor drie jaar bij Groningen, met een optie voor nog een jaar. Musampa is na Ragnar Oratmangoen en Joey Pelupessy de derde aanwinst die de noorderlingen hebben vastgelegd voor volgend seizoen.

Musampa beschikte bij de Amsterdammers over een aflopend contract. De centrumverdediger kwam in 2016 bij Ajax terecht, nadat hij de overstap maakte vanuit de jeugdopleiding van Almere City. Musampa - het neefje van oud-Ajacied Kiki Musampa - maakte uiteindelijk nooit zijn debuut voor het eerste elftal, maar kwam wel tot 54 wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin kwam hij drie keer tot scoren en leverde hij een assist.

Groningen heeft Musampa vastgelegd voor drie jaar, met daarbij de optie voor nog een seizoen. “Nordin heeft een goede basis en voorwaarden om een interessante speler te worden voor FC Groningen”, aldus technisch directeur Mark-Jan Fledderus. “Hij is een linksbenige centrale verdediger, die ook als linksback zou kunnen spelen en mogelijk ook in een controlerende rol op het middenveld. Maar onze en zijn voorkeur ligt in eerste instantie op de positie als linker centrale verdediger, een positie die doorgaans lastig in te vullen is.”

De directeur ziet potentie in Musampa. “Wij hebben goede verwachtingen van zijn ontwikkeling. Hopelijk kan hij snel aanhaken op Eredivisie-niveau en de concurrentie aangaan binnen de eerste selectie van FC Groningen. De potentie daarvoor heeft hij zeker.” Groningen is actief bezig met de invulling van de selectie voor volgend seizoen. Eerder werden al oefenmeester Frank Wormuth en de spelers Oratmangoen en Pelupessy binnengehaald.

De Trots van het Noorden shopte de afgelopen jaren al vaker bij Ajax en heeft daar uitstekende ervaringen mee opgedaan. Zo werden Kaj Sierhuis, Deyovaisio Zeefuik, Azor Matusiwa en Neraysho Kasanwirjo al eerder aangetrokken. Zij beleefden bij Groningen hun definitieve doorbraak in het profvoetbal en de eerste drie namen werden al ieder voor ongeveer vier miljoen euro doorverkocht aan een buitenlandse club. In het geval van Sierhuis profiteerde Groningen daar zelf slechts deels van, omdat de spits op moment van verkoop aan Stade Reims nog gehuurd werd van Ajax.