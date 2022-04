Schreuder gaat op persconferentie in op vraag over belangstelling Ajax

Vrijdag, 22 april 2022 om 17:14

Alfred Schreuder wil niet te diep ingaan op vragen over het eventuele opvolgen van Erik ten Hag bij Ajax. In aanloop naar het treffen met Royal Antwerp van komende zondag gaf de huidig trainer van Club Brugge op de persconferentie weinig prijs, maar liet hij wel doorschemeren nog nauw contact te hebben met mensen bij zijn voormalige werkgever.

Dinsdag maakte De Telegraaf bekend dat Ajax zich bij Club Brugge had gemeld voor Schreuder. De Amsterdammers zijn op zoek voor de naar Manchester United vertrekkende Ten Hag en hebben in België geïnformeerd naar de situatie van Schreuder. Volgens het dagblad staat de 49-jarige oefenmeester 'hoog op het lijstje van de Ajax-leiding'. Schreuder heeft nog een contract tot volgend jaar zomer, maar kan voor anderhalf miljoen euro worden losgeweekt.

“Het enige wat ik erover kan zeggen is dat ik met iedere club waar ik heb gewerkt nog contact heb”, zo gaf Scheuder vrijdagmiddag aan, nadat hij vragen kreeg op de persconferentie. “Dat is zo bij Ajax, maar ook bij TSG Hoffenheim en FC Twente. Je kent er mensen, maar daar gaat het nu niet om.” Op de vraag of de trainer Ajax als zijn droomclub ziet antwoordde de trainer ontwijkend. “Ik zit hier voor de persconferentie van de play-offs, die heel belangrijk voor ons zijn. Daar wil ik al mijn focus de komende vijf weken op leggen."

Dat de naam van Schreuder opduikt bij Ajax is enigszins verrassend te noemen, daar de voormalig assistent-trainer van de Amsterdammers pas een paar maanden in dienst is bij Brugge. De andere ogenschijnlijke droomkandidaten, Peter Bosz en Arne Slot, lijken om uiteenlopende redenen niet haalbaar. Bosz wordt voorlopig aan zijn contract gehouden bij Olympique Lyon, terwijl een overstap van Slot niet in de lijn der verwachtingen ligt sinds de uiterst pikante overstap van Steven Berghuis.