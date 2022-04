‘Hij is niet de best meevoetballende keeper, maar hij houdt ze wel tegen!’

Maandag, 25 april 2022 om 15:45 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:41

Edwin Zoetebier ziet een veranderende trend op keepersgebied. De voormalig doelman van onder meer Feyenoord en PSV - momenteel keeperstrainer bij Vitesse - vindt dat de nadruk tegenwoordig te veel ligt op het meevoetballende aspect, in tegenstelling tot het tegenhouden van ballen. Naast de stand van zaken op dit vlak bespreekt verslaggever Mounir Boualin met Zoetebier wie de nummer één van het Nederlands elftal zou moeten zijn, en wat zijn favoriete moment uit zijn carrière was.

Door een voetblessure bij Justin Bijlow - normaliter eerste keus van bondscoach Louis van Gaal - stond Mark Flekken de voorbije interlandperiode onder de lat bij Oranje. Zoetebier kan zich in die keuze vinden, al is hij minder onder de indruk van het niveau dan vroeger. "In mijn tijd kon je uit tien keepers kiezen. Je hebt nu Bijlow, je hebt Flekken, je hebt Jasper Cillessen die het internationaal gewoon goed doen. Ik denk dan toch Flekken. Hij staat op het hoogste plan te spelen in Duitsland." En wat als Bijlow fit zou zijn? "Dan is hij de nummer één."

Zoetebier ziet dat er ten opzichte van 'zijn tijd' een hoop veranderingen hebben plaatsgevonden in wat er verwacht wordt van keepers - veranderingen die de oud-sluitpost graag weer gewijzigd zou zien. "Je wisselde een keeper op het moment dat hij niet goed keept. Niet omdat hij niet goed meevoetbalt. Wij moeten ook meer nadruk gaan leggen op het keepersvak, niet op het meevoetballen." Zoetebier draagt daarbij een voorbeeld uit de Eredivisie aan, die wel binnen 'de oude school' past. "Lars Unnerstall (FC Twente. red.) is niet de best meevoetballende keeper, maar hij houdt ze wel tegen. Daar gaat het om!"

De geboren Volendammer startte onder andere in de gewonnen UEFA Cup-finale van Feyenoord tegen Borussia Dortmund in 2002 (3-2), maar noemt toch een ander moment als hoogtepunt van zijn carrière. "De uitnodiging voor het Nederlands elftal. Ik was keeper van PSV op dat moment en ik kreeg een belletje van (toenmalig bondscoach, red.) Marco van Basten. Als je gekozen wordt voor je land, dat is toch het mooiste wat er is?" Op de verbijstering van Boualin over het 'vergeten' van de UEFA Cup-winst heeft Zoetebier een helder antwoord: "Het hoogst haalbare is de Champions League winnen. Het hoogst haalbare is het Nederlands elftal. Maar oké, de UEFA Cup-winst staat gelijk", besluit hij glimlachend.