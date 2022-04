‘Strategische zet’ Van Gaal mag niet baten: geprezen KNVB-directeur vertrekt

Vrijdag, 22 april 2022 om 15:39 • Tom Rofekamp

Marcel Lucassen vertrekt bij de KNVB, zo maakt de bond bekend via de officiële kanalen. In onderling overleg is besloten dat de directeur voetbalontwikkeling per 1 mei zijn functie neerlegt. Lucassen, die bij de KNVB onder meer verantwoordelijk is voor de nationale jeugdteams, de KNVB Academie en het jeugdtopvoetbal, werd eind maart nog op eigenaardige wijze geprezen door Louis van Gaal. De bondscoach werd gevraagd naar de opvolging van vertrekkend directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma, toen Van Gaal 'blunderde' en de naam van Lucassen noemde.

Valentijn Driessen vroeg Van Gaal tijdens de persconferentie in de aanloop naar het oefenduel met Denemarken (4-2 winst) of de bondscoach bij de KNVB een nieuwe directeur topvoetbal had aangedragen. De huidige directeur topvoetbal - Nico-Jan Hoogma - vertrekt na het WK in Qatar. “Niemand", antwoordde Van Gaal, "want die vind ik heel goed. Die er nu zit. Hij gaat nu weg, ja. Dat heb ik ook vernomen”, antwoordde Van Gaal, waarmee hij het aanvankelijk over Hoogma leek te hebben.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik ben een keer uitgenodigd om met Marcel Lucassen te praten”, zo ging Van Gaal vervolgens verder. “Voor zover ik hem op basis van één gesprek kan beoordelen: hele goede vent. Hij heeft heel veel ervaring. Tot mijn verbazing lees ik op de mediakanalen dat hij ontslagen wordt. Ik vind dat vreemd en waarschijnlijk mag ik dit niet zeggen, omdat ik voor de KNVB werk. Maar ik vind het vreemd.”

Media spraken alom van een blunder; Driessen vermoedde juist 'een strategische zet' van Van Gaal. "De voetbalmensen in Zeist, onder andere Van Gaal, zijn enthousiast over de voetbalideeën die Lucassen wil implementeren", schreef de chef voetbal van De Telegraaf de maandag na de persconferentie. "Volgens velen van hen ligt het Nederlandse voetbal bij hem juist in goede handen." Volgens Driessen zou collega-directeur Jan Dirk van der Zee (amateurvoetbal) Lucassen het liefst lozen, omdat deze de KNVB te weinig zou gebruiken als maatschappelijke organisatie. "Voetbal is voor hem slechts een vehikel, dat te hoog op de agenda staat en met twee man (Hoogma en Lucassen) te zwaar vertegenwoordigd is in de directie."

“De afspraak was dat we richting het einde van mijn eerste jaar bij de KNVB zouden bespreken of ik me vervolgens voor meerdere jaren in deze functie wilde vastleggen. We hebben gezamenlijk besloten om daarvan af te zien", reageert Lucassen zelf op zijn vertrek. "Mijn visie op de ontwikkeling van het Nederlandse voetbal is niet veranderd. Het liefst ben ik iedere dag met puur voetbaltechnische zaken bezig. Bij deze directiefunctie horen ook veel organisatiebrede vraagstukken. Voetbalinhoud is echter voor mij waar ik mijn aandacht en energie in wil steken. In de toekomst zal dat gegeven dus mijn keuze bepalen."

Lucassen werkt sinds de zomer van 2021 als directeur voetbalontwikkeling bij de KNVB, nadat hij eerder actief was bij MSV Duisburg (techniektrainer), de Duitse voetbalbond (directeur voetbalontwikkeling), TSG Hoffenheim (techniek- en assistent-trainer), Al-Nasr (directeur spelersbeleid) en Arsenal (directeur voetbalontwikkeling). Naast de nationale jeugdteams, de KNVB Academie en het jeugdtopvoetbal is Lucassen ook verantwoordelijk voor het breedtevoetbal.