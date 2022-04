Arne Slot reageert ‘des-Guardiolaans’ op vraag over opvolging Ten Hag

Vrijdag, 22 april 2022 om 15:17

Tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel tussen Feyenoord en FC Utrecht komende zondag werd Arne Slot gevraagd naar de mogelijke opvolging van Erik ten Hag bij Ajax. Slot wilde geen antwoord geven op de vraag of hij zichzelf als kandidaat ziet bij de Amsterdamse club en reageerde op een manier die de oefenmeester eerder had teruggezien bij collega-trainer Josep Guardiola.

Nu de aanstelling van Ten Hag als nieuwe trainer van Manchester United officieel bekend is gemaakt, is de geruchtenmolen voor diens opvolger op volle toeren gaan draaien. Een van de namen die al een tijd rondcirkelt is die van Slot. De naam van de huidig trainer van Feyenoord werd al bij Ajax genoemd toen hij in dienst was bij AZ, maar al snel bleek dat Ten Hag nog minimaal een seizoen bij de Amsterdammers zou blijven. Slot tekende daarop een contract bij Feyenoord. Nu Ten Hag definitief vertrekt bij Ajax wordt de naam van Slot weer nadrukkelijk genoemd. De geboren Bergentheimer maakt een uitstekend seizoen door met Feyenoord, en staat onder meer in de halve finale van de Conference League.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Als Slot tijdens de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd van zondag wordt gevraagd wat hij vindt van de overstap van Ten Hag naar Manchester United reageert Slot enthousiast. “Ik denk dat het voor het Nederlands trainersgilde heel prettig is dat er weer een trainer is die naar zo’n grote club gaat. We hebben natuurlijk in de recente geschiedenis veel van dat soort trainers gehad, maar die zitten allemaal een beetje aan het eind van hun carrière. De meesten zijn ook al gestopt zelfs. We hopen natuurlijk met zijn allen dat hij heel succesvol gaat zijn, want dat is voor alle Nederlandse trainers, inclusief mezelf, heel prettig als hij het daar heel goed gaat doen”, aldus Slot.

Vervolgens wordt de oefenmeester gevraagd naar het moment in Praag waar ophef ontstond over Slots reactie op de vraag over het opvolgen van Ten Hag. Slot gaf toen aan dat hij een dergelijk scenario niet compleet zou uitsluiten, en begrijpt weinig van de ontstane ophef. “Ik heb die ophef niet begrepen. Volgens mij was ik destijds ook heel duidelijk en heb ik ook gezegd van :Dat is het antwoord waar je het nu mee moet doen de komende weken. Ik vond dat zelf heel duidelijk. Als anderen daar een andere mening over hebben; dat mag. Elk woord wat ik erover zeg zou weer tot headlines kunnen leiden, dus daar heb ik niet zo veel zin in.”

Daarop benadrukt een aanwezige verslaggever dat de ophef ontstond 'omdat Slot het niet honderd procent uitsluit'. Ook vraagt de verslaggever 'of hij nog steeds bij de woorden blijft'. Slot antwoordt door te stellen 'dat hij het bij die uitspraak laat’. “Als anderen dat wel of niet voldoende vinden is aan hen”, voegt de oefenmeester toe. “Ik vond het zelf in ieder geval duidelijk.” Wanneer de verslaggever nogmaals aangeeft dat de vragen blijven komen als Slot nu geen duidelijk antwoord gaat geven, reageert Slot als volgt: “Ik hoor Pep Guardiola weleens 'next question' antwoorden op een bepaalde vraag. Laat ik die next question dan vanaf nu inzetten als er nog een vraag over gesteld wordt.”