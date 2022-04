Winteraanwinst Feyenoord speelklaar voor Eredivisie-rentree na vier jaar

Vrijdag, 22 april 2022

Philippe Sandler maakt komend weekeinde zijn debuut in de wedstrijdselectie van Feyenoord. De verdediger zit al sinds zijn winterse overgang van Manchester City in de lappenmand, maar is volgens trainer Arne Slot fit genoeg om zijn debuut te maken voor de Rotterdammers. Mocht Sandler zondag tegen FC Utrecht in actie komen, zou het zijn eerste Eredivisie-duel worden in bijna vier jaar tijd.

Begin februari werd bekend dat Sandler transfervrij overkwam van Manchester City, de club waarnaar hij in de zomer van 2018 transfereerde. Sandler kwam daarvoor uit voor PEC Zwolle. De 25-jarige stopper tekende in Rotterdam een contract tot het einde van het seizoen, met een optie om de verbintenis met twee seizoenen te verlengen. Sandler kampte echter vanaf zijn komst al met blessureleed, waardoor hij nog geen speelminuten kon maken. In de aanloop naar het duel met FC Utrecht vertelde Slot dat een debuut nu steeds dichterbij lijkt te komen.

"Hij heeft nu een week of twee met de groep meegetraind", vertelde Slot, "hij zal voor het eerst bij de selectie zitten, mits het morgen goed gaat." De oefenmeester achtte speeltijd voor Sandler bovendien niet onaannemelijk; de geboren Amsterdammer zou daarmee voor het eerst sinds 6 mei 2018 minuten maken in de Eredivisie (namens PEC Zwolle tegen AZ, 6-0 verlies). "Zoals bekend zijn onze keuzes niet onuitputtelijk", aldus Slot. "Ik heb in het weekend zes selectiespelers op de bank zitten. Daar is Philippe er een van. Hij zit er dus dicht tegen aan.'

Of Feyenoord de optie in Sandlers contract gaat lichten vindt zijn trainer echter nog te vroeg om te kunnen beoordelen. "Hij is net fit. We hebben de constructie bedacht om goed te kijken wat zijn kwaliteiten zijn en of die ons kunnen helpen.'' Toch geeft Slot zijn pupil hoopvolle woorden mee. "Feit is wel dat we hem aangetrokken hebben, omdat we gecharmeerd van zijn kwaliteiten zijn. Zeker ben ik dat." Tegenover de terugkeer van Sandler staat voor Feyenoord wel de absentie van Jens Toornstra, die kampt met een enkelblessure. Clubtopscorer Guus Til en Alireza Jahanbakhsh zijn beiden nog twijfelgevallen voor het duel met Utrecht.