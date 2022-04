Erik ten Hag heeft geen zin in Engelse pers en scheurt weg voor microfoon

Vrijdag, 22 april 2022 om 14:08 • Tom Rofekamp

Erik ten Hag had vrijdag geen zin om de felicitaties van de Engelse pers voor zijn nieuwe job in ontvangst te nemen. De aanstaand oefenmeester van Manchester United stopte in zijn auto om een foto te nemen met een vader en kind, toen Sky Sports inbrak. Ten Hag had daar ogenschijnlijk geen behoefte aan en reed gauw door naar De Toekomst (het sportcomplex van Ajax), waarnaar hij onderweg was.

Nadat het al enige tijd in de lucht had gehangen, maakten zowel Ajax als Manchester United donderdag definitief bekend dat Ten Hag de nieuwe trainer van de Engelse grootmacht zou worden. Sky Sports reisde speciaal naar Nederland af om de nieuwbakken trainer van the Red Devils te feliciteren. Toen een verslaggever van de Engelse sportzendergroep daarna de microfoon voor de neus van Ten Hag hield, sloeg de Tukker deze af en reed gauw door.

Exclusive images of new #MUFC boss Erik ten Hag arriving at the Ajax training ground today ???? pic.twitter.com/RflWNrDrRv — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 22, 2022

Journalist in kwestie Gary Cotterill vond Ten Hag 'verrast' overkomen over het feit dat een cameraploeg hem kwam opzoeken. "Hij zal gewend moeten raken aan een veel minder relaxte sfeer dan ze hier in Amsterdam hebben", zei hij. De mening van Cotterill is geen onpopulaire: onder meer United-iconen Wayne Rooney en Rio Ferdinand waarschuwden Ten Hag al voor het kaliber van zijn aanstaande klus.

Ten Hag geldt als definitieve opvolger van Ole Gunnar Solskjaer, die op 20 november werd ontslagen bij United na aanhoudende teleurstellende resultaten. De oefenmeester moest zijn post na een kleine drie jaar verlaten, waarna Ralf Rangnick als interim-manager werd aangesteld om het seizoen af te maken. De Duitser gaat zich vanaf komende zomer alleen nog met het technische beleid van de club bemoeien. United is bezig aan een teleurstellend seizoen. The Red Devils werden in de achtste finales van de Champions League uitgeschakeld door Atlético Madrid en strijden in de Premier League samen met Arsenal en Tottenham Hotspur nog om het felbegeerde laatste Champions League-ticket.