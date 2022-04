‘Gevalletje Slavia’ gaat Feyenoord niet wéér overkomen: UEFA voert VAR in

Vrijdag, 22 april 2022 om 12:33 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:48

De UEFA heeft besloten om videoscheidsrechters in te gaan zetten in de halve finales van de Conference League. Tot en met de kwartfinales moesten de teams die uitkwamen in het toernooi het slechts doen met het 'traditionele' arbitragesysteem. Het zal voor Feyenoord voelen als mosterd na de maaltijd: de Rotterdammers kregen in het thuisduel met Slavia Praag (3-3) een buitenspelgoal om de oren, wat destijds op veel beklag van trainer Arne Slot kon rekenen.

Nadat Feyenoord in de eerste wedstrijd van het tweeluik in de kwartfinale op voorsprong was gekomen via Luis Sinisterra, scoorde aanvoerder van Slavia Peter Olayinka in klaarblijkelijke buitenspelpositie. Zonder VAR kon de beslissing van arbiter Halil Umut echter niet worden teruggedraaid. Slot vond dat er geen twijfel bestond over of het een buitenspelgoal was. "Dat heeft iedereen gezien", zei de oefenmeester achteraf. "Helaas is er nog geen videoscheidsrechter in de Conference League. Al zegt dat ook niet alles. Deze dingen zijn ons dit seizoen wel heel vaak overkomen."

De UEFA besloot eerder al wel om de VAR in te zetten tijdens de Conference League-finale van 25 mei in Tirana. Nu voegt de Europese voetbalbond daar de halve finales aan toe. Tevens wordt er door de UEFA onderzocht of het de VAR komend seizoen al eerder in zal gaan zetten. Ook trainer van AZ Pascal Jansen liet zich in de achtste finales van het toernooi al kritisch uit. Jansen weet de uitschakeling tegen Bodö/Glimt (3-4 over twee wedstrijden) grotendeels aan een discutabel doelpunt, dat volgens de oefenmeester voorkomen had kunnen worden door ingrijpen van de videoscheidsrechter.

Een dergelijk scenario zal Feyenoord dus niet meer overkomen. De Rotterdammers spelen komende donderdag de eerste wedstrijd van het tweeluik met Olympique Marseille; de return wacht exact een week later. Als het team van Slot weet door te stoten naar de finale van het toernooi, wacht in de eindstrijd AS Roma of Leicester City, dat PSV een ronde eerder elimineerde.