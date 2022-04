Emmen gaat voor sensationele transfer van 18-voudig Oranje-international

Vrijdag, 22 april 2022 om 12:01

FC Emmen hoopt de gelederen voor komend seizoen te versterken met Bas Dost. De Drenten zijn na de promotie naar de Eredivisie druk bezig om hun team te versterken en hopen de spitspositie in te kunnen vullen met de boomlange aanvaller van Club Brugge, zo meldt Voetbal International. Het contract van de spits in België loopt komende zomer af en zodoende kan hij gratis worden opgepikt.

18-voudig Oranje-international Dost moet Emmen behoeden voor een herhaling van twee jaar geleden, toen de club degradeerde van het hoogste niveau. Emmen hoopt een streepje voor te hebben op andere clubs, daar de spits een verleden heeft bij de club en zijn debuut in het profvoetbal bij de Drenten heeft gemaakt. Dost heeft zelf nog niet aangegeven wat zijn plannen voor volgend seizoen zijn, maar is met een aflopende verbintenis een interessante optie voor veel clubs. Volgens het Algemeen Dagblad is ook zijn andere voormalige club sc Heerenveen zeer geïnteresseerd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Door een doelpunt van Rui-Jorge Moneiro Mendes werd Dordrecht afgelopen week verslagen en verzekerde Emmen zich van promotie naar de Eredivisie. De Drentse formatie is met nog drie speelronden te gaan al verzekerd van de eerste twee plekken, die beide recht geven op directe promotie. Zodoende keert Emmen na een jaar afwezigheid weer terug op het hoogste niveau. Vorig jaar degradeerde het team van Dick Lukkien uit de Eredivisie door na een sensationele comeback in de tweede seizoenshelft uiteindelijk toch via de play-offs zijn meerdere moest erkennen in NAC Breda.

Dost begon zijn carrière in de jeugd bij CVV Germanicus in Coevorden, waarna Emmen hem al snel ontdekte en overnam. Op achttienjarige leeftijd maakte de geboren Deventenaar zijn profdebuut voor Emmen, waarna hij al snel de overstap maakte naar Heracles Almelo. Na twee seizoenen vertrok de spits naar Heerenveen, waar hij uiterst succesvol was. Als topscorer van de Eredivisie verscheen hij op de radar van onder meer VfL Wolfsburg, waar hij vervolgens vijf seizoenen voor zou uitkomen. Na avonturen bij Sporting Portugal en Eintracht Frankfurt kwam de goalgetter in januari 2020 bij Club Brugge terecht. In België is de spits lang niet altijd zeker van zijn basisplaats, maar wist hij dit seizoen toch 12 doelpunten te maken in 25 wedstrijden.