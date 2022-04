United-icoon heeft geen trek in job als assistent Ten Hag en waarschuwt fans

Vrijdag, 22 april 2022 om 11:40 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:43

Wayne Rooney was nadrukkelijk in beeld om de technische staf van Erik ten Hag bij Manchester United te versterken, zo schrijft The Athletic. De oefenmeester van Derby County heeft echter laten weten dat hij zijn huidige job alleen voor een 'nummer één-positie' wil verlaten. Rooney, clubtopscorer aller tijden van United, wil Ten Hag tevens waarschuwen voor de grootte van de klus, en hoopt dat hij de tijd zal krijgen.

Naast Mitchell van der Gaag (huidig assistent-trainer van Ten Hag bij Ajax) en Steve McClaren (adviseur van Derby County, als wiens assistent Ten Hag in het seizoen 2008/09 fungeerde bij FC Twente) kwam ook de naam van Rooney naar voren in de discussies over de invulling van de technische staf van United volgend seizoen. De oud-aanvaller van the Red Devils liet echter weten geen trek te hebben in een dergelijke klus. Eerder wees Rooney al een baan als opvolger van Rafael Benítez af, die in januari werd ontslagen bij Rooneys andere voormalige club, Everton.

Rooney, die afgelopen week met Derby County naar het derde niveau in Engeland degradeerde, vindt dat Ten Hag de tijd moet krijgen bij United. "Hij begint aan een enorme klus", zegt Rooney voor de camera van Sky Sports. "Maar het ziet er naar uit dat hij de benodigde tijd gaat krijgen, van wat ik heb gezien. Ik ben er zeker van dat ze hem het team laten verbouwen, want dat is wat er moet gebeuren."

Daarbij wil Rooney de aanhang van United aanraden de verwachtingen ietwat te temperen. "De fans zullen geduldig moeten zijn. Ten Hag is geen wonderdokter. Het gaat niet van de ene op de andere dag gebeuren of zo snel als ze dat zouden willen. Ze zullen realistisch moeten zijn en geduld moeten hebben zolang ze progressie zien en de spelers zien werken voor hun club. Misschien dat ze dan in de komende drie jaar mee kunnen gaan doen om de titel." Manchester United - dat Engels recordkampioen is - veroverde voor het laatst het landskampioenschap in 2013, onder Sir Alex Ferguson en nog mét Rooney in de spelersselectie.