Schmidt ziet na Boscagli opnieuw verdediger uitvallen voor seizoensslot

Vrijdag, 22 april 2022 om 11:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:05

De personele problemen bij PSV blijven aanhouden. Na de langdurige afwezigheid van Olivier Boscagli is ook Armando Obispo geblesseerd afgehaakt voor de laatste wedstrijden van het seizoen, zo heeft Roger Schmidt vrijdag bekendgemaakt tijdens het perspraatje. Eerder dit seizoen viel in de laatste linie Ramalho al geblesseerd uit vanwege een operatie. Ook Phillipp Mwene zit nog altijd in de lappenmand.

Het is kommer en kwel dit seizoen bij PSV, waar de ziekenboeg nooit leeg lijkt te raken. Nadat vorige week bekend werd dat Boscagli langdurig aan de kant staat met een zware knieblessure, is nu ook van Obispo bekend dat hij zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld. De verdediger was al enkele weken uit de roulatie, maar leek wel in staat nog dit seizoen zijn rentree te maken. Door die verwachting kan nu definitief een streep, zo bleek uit het persmoment in aanloop naar de uitwedstrijd tegen SC Cambuur.

"We hebben veel afwezigen", zo verklaarde Schmidt vrijdag op trainingscomplex De Herdgang. "Voor Armando Obispo en Olivier Boscagli is het seizoen over, Phillipp Mwene haalt misschien nog de laatste twee duels. Noni Madueke is er misschien volgende week weer bij en Yorbe Vertessen kan misschien laatste wedstrijd nog spelen. Daarnaast is Vinicius geschorst tegen SC Cambuur." Mwene staat al geruime tijd aan de kant en speelde zijn laatste wedstrijd op 17 februari tegen Maccabi Tel Aviv.

Naast bovengenoemde spelers mist PSV ook Ryan Thomas en Noni Madueke. Vinícius ontbreekt dus vanwege een schorsing. De hoop is dat Madueke volgende week weer kan aansluiten. Om de selectie op te vullen doet Schmidt een beroep op Johan Bakayoko en Jenson Seelt. De twee beloftenspelers maken onderdeel uit van de selectie voor het duel met Cambuur. Vanwege de afwezigheid van Fredrik Oppegard (ziekte) wordt er waarschijnlijk nog een speler overgeheveld van Jong PSV.