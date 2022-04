Celstraf en torenhoge boete voor oprichter bekende illegale streamingdienst

Vrijdag, 22 april 2022 om 10:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:16

Miguel TG, de oprichter van de illegale streamingdienst Rojadirecta, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar voor het illegaal streamen van onder meer wedstrijden in LaLiga en andere Europese topcompetities. Daarnaast moet hij een boete van 500.000 euro betalen en is het tijdens het uitzitten van zijn straf niet toegestaan om te werken op of aan websites. Miguel TG heeft de straf aanvaard, zo luidt de verklaring van de Spaanse contentgemachtigden.

Volgens LaLiga en Mediapro Group, een mediacommunicatiegroep, is de gevangenisstraf opgeschort dankzij het akkoord tussen alle partijen en de erkenning van Miguel TG van meerdere misdaden tegen intellectueel eigendom, via Rojadirecta en vier andere websites. De websites waren actief tussen 2013 en 2018 en boden een lijst met links waar auteursrechtelijk beschermde inhoud door de bezoekers gratis kon worden bekeken. De maker verwierf zijn inkomsten door middel van advertenties die op de website werden geplaatst.

Bovengenoemde partijen verzekeren dat de boete van 500.000 euro een van de grootste boetes is die ooit is toegekend voor het schenden van intellectuele eigendomsrechten. Het proces werd gehouden in het Provinciaal Hof van Madrid, waar de strafeis zes jaar was. “LaLiga en Mediapro Group zullen het gevecht voortzetten tegen audiovisuele piraterij en het frauduleuze en onregelmatige gebruik van intellectuele eigendomsrechten, met het doel om de legitieme makers en bezitters van audiovisuele content te beschermen”, zo luidt het statement.

Rojadirecta is de afgelopen tien jaar al meerdere malen beschuldigd van piraterij, wat al meerdere keren tot een rechtszaak heeft geleid en de aandacht trok van de ‘US Departmant of Justice’. Het ministerie van Justitie van de Verenigde Staten heeft de domeinnaam van Rojadirecta in 2011 beslag genomen als onderdeel van ‘Operation In Our Sites’. Deze operatie had als doel om online piraterij tegen te gaan. Rojadirecta ging echter met succes in tegen de inbeslagname en kreeg het domein na anderhalf jaar terug.

Enkele jaren geleden won de website al verschillende rechtszaken in Spanje, daar werd verklaard dat de website legaal zou opereren volgens de lokale wetgeving. In 2016 beval een rechtbank de streamingdienst alsnog om te stoppen met het delen van links naar ongeautoriseerde streams en rond die periode werd een strafrechtelijk onderzoek gestart. Begin dit jaar werd aangekondigd dat de zaak opnieuw voor de rechter zou verschijnen omdat er voldoende bewijs was tegen de website.