Jaap Stam ziet ‘groot voordeel’ voor Ten Hag bij Manchester United

Vrijdag, 22 april 2022 om 08:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:05

Nu bekend is dat Erik ten Hag vanaf komend seizoen aan het roer staat bij Manchester United stromen de reacties binnen. De trainer van Ajax heeft voor drie jaar getekend met de optie voor een vierde jaar. Jaap Stam, die zowel voor United als Ajax speelde en weet wat er wordt verwacht op het hoogste niveau in Engeland, ziet kansen en uitdagingen voor Ten Hag. "Om in de Premier League hetzelfde te doen, moet je geld uitgeven", is Stam van mening.

Het staat vast dat Ten Hag een flinke klus staat te wachten in Manchester. Interim-manager Ralf Rangnick kondigde al aan dat er 'misschien wel tien nieuwe spelers komen'. Volgens Sky Sports heeft Ten Hag komende zomer 143 miljoen euro te spenderen. "Om in de Premier League hetzelfde te doen, moet je geld uitgeven", vertelt Stam bij de Engelse zender. "Je moet spelers van een bepaalde kwaliteit halen, want ze moeten in zijn speelstijl passen. Ten Hag gaat waarschijnlijk bij Manchester hetzelfde proberen te doen. Het niveau van de tegenstand is daar echter hoger, dus het gaat denk ik moeilijker worden."

Desondanks ziet Stam het positief in voor Ten Hag. "Ajax heeft het in de Champions League heel goed gedaan. Dat is een groot voordeel voor Ten Hag." De vertrekkende oefenmeester reikte in 2019 tot de halve finale van de Champions League, waarin het werd uitgeschakeld door Tottenham Hotspur. De twee jaar daarna eindigde Ajax als derde in de poule en volgde uitschakeling in de Europa League. Dit seizoen strandden de Amsterdammers teleurstellend in de achtste finale ten koste van Benfica.

"Het verschil is dat de competitie in Nederland niet sterk is", laat Stam zijn licht schijnen op de prestaties van Ajax in de Eredivisie. "Ajax is in Nederland een topteam en ze kunnen veel geld uitgeven om spelers te halen met bepaalde kwaliteiten. De meerderheid van de wedstrijden zijn ze de betere ploeg, ze zijn dominant, hebben het meeste balbezit en winnen hun wedstrijden. Daardoor hebben ze de competitie de afgelopen paar seizoenen gewonnen. Ook dit seizoen liggen ze weer op koers om kampioen te worden."