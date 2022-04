‘Pikante uittocht moet soelaas bieden voor ongelukkige Lukaku’

Romelu Lukaku heeft de mogelijkheid om terug te keren in de Serie A. De spits van Chelsea staat volgens GOAL in de belangstelling van AC Milan, dat hem een ontsnappingsroute wil bieden. De mogelijke operatie wordt echter bemoeilijkt door de enorme kosten van de Belg. Lukaku kwam afgelopen zomer voor 115 miljoen euro over van Internazionale, wat maakt dat Milan afhankelijk is van de uitkomst van de huidige overname.

Sinds zijn komst naar Chelsea heeft Lukaku nog geen moment weten te imponeren. Dit kalenderjaar wist hij zelfs nog niet te scoren in de Premier League en de Champions League. Een vertrek lijkt dan ook de beste optie voor de ongelukkige aanvalsleider, maar de torenhoge kosten zouden een transfer weleens kunnen dwarsbomen. Na voor 115 miljoen euro te zijn overgekomen van Internazionale wordt zijn huidige transferwaarde geschat op 85 miljoen euro, een bedrag dat nagenoeg geen enkele Europese club kan betalen en ook de eigenaren van Milan niet willen ophoesten.

Bovendien drukt Lukaku met een weeksalaris van 390.000 euro behoorlijk op de financiële huishouding. Er is echter hoop dat de nieuwe Chelsea-eigenaren, die komende week moeten arriveren, hun verliezen nemen en akkoord gaan met een deal onder de marktwaarde. Helemaal gezien het feit dat Lukaku en Thomas Tuchel geen klik hebben. Bovendien zijn de eigenaren van Milan, Elliott Management, in gesprek met de in Bahrein gevestigde investeringsmanager Investcorp. De deal zou om die reden zomaar snel beklonken kunnen worden in de komende weken, zo klinkt het.

De huidige in de Verenigde Staten gevestigde eigenaren zijn niet bereid om transfers als die van Lukaku goed te keuren, maar de investeerders in het Midden-Oosten zouden onder de juiste voorwaarden serieus willen kijken naar een megatransfer als deze. Daarbij wordt niet uitgesloten dat Chelsea een deel van zijn loon betaalt. Lukaku is ondertussen ook in verband gebracht met een terugkeer naar Internazionale, maar vroege aanwijzingen lijken erop te wijzen dat Gianluca Scamacca het belangrijkste doelwit is. De voormalig spits van onder meer PEC Zwolle en Jong PSV spits moet overkomen van Sassuolo.

Giftige situatie

Lukaku maakt steeds vaker deel uit van het tweede plan bij Chelsea. Sinds begin februari stond hij pas in twee competitiewedstrijden in de basis. In Europees verband verscheen hij geen enkele keer aan de aftrap. Bovendien lijkt hij de steun van de fans te hebben verloren, daar hij werd uitgejouwd in de met 2-4 verloren thuiswedstrijd tegen Arsenal. De impopulariteit van de Belgische aanvaller is te wijten aan een combinatie van gebrek aan scorend vermogen, maar ook een controversieel interview met Sky Italia. Lukaku geeft om die reden geen interviews meer. Men is van mening dat een nieuwe omgeving een einde kan maken aan wat in toenemende mate een giftige situatie is geworden.