Barcelona knokt zich naar plek twee; Xavi wisselt liefst drie verdedigers

Donderdag, 21 april 2022 om 23:37 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:43

Barcelona heeft donderdagavond een minimale zege geboekt in LaLiga. Op bezoek bij Real Sociedad wist de ploeg van trainer Xavi met 0-1 te winnen. Pierre-Emerick Aubameyang was de maker van het enige doelpunt. Verder heeft Xavi personele zorgen overgehouden aan de ontmoeting in San Sebastián, daar liefst drie verdedigers het veld geblesseerd moesten verlaten. Barcelona klimt dankzij de driepunter voorlopig weer naar de tweede plek op de Spaanse ranglijst.

In tegenstelling tot het verloren competitieduel met Cádiz (0-1) moest Memphis Depay weer genoegen nemen met een reserverol. Ook Luuk de Jong startte niet in de basis, terwijl Frenkie de Jong wél vanaf het eerste fluitsignaal op het veld stond. Op de rechtsbackpositie kreeg Dani Alves de voorkeur boven Sergiño Dest. Verder was Gerard Piqué weer hersteld van een spierblessure en keerde Ronald Araújo na zijn schorsing van afgelopen speelronde. Bij Real Sociedad kon voormalig Willem II-spits Aleksander Isak rekenen op een basisplek.

????????????????????! ?? Barcelona kan doen wat het wil in het strafschopgebied van Real Sociedad: Aubameyang kopt de 0-1 binnen ?#ZiggoSport #LaLiga #RealSociedadBarca pic.twitter.com/d0EJO9WsjF — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 21, 2022

Het spel van Barcelona in de eerste helft was een wereld van verschil vergeleken met het optreden in de tweede helft. De Catalanen schoten namelijk voortvarend uit de startblokken en vonden in de elfde minuut al de openingstreffer. Eerst kreeg Ousmane Dembélé een reusachtige kans om vanaf de hoek van het vijfmetergebied te scoren; zijn inzet belandde echter op de paal. Vervolgens verzuimden de Basken om het leer uit de eigen zestien te werken, waardoor Barcelona een herkansing kreeg. Uit een voorzet op maat van Ferran Torres kon Aubameyang binnenknikken: 0-1.

Hoewel la Real vooral moest toezien hoe Barcelona de bal rondtikte, kwam het zelf ook nog tot twee goede mogelijkheden voor rust. De eerste werd echter om zeep geholpen door Alexander Sörloth, terwijl de poging van Isak niets opleverde vanwege het gebrek aan scherpte in de afronding: naast. Namens de bezoekers kwam Ferran nog dicht bij de verdubbeling van de voorsprong, maar zijn schot op slag van rust ging rakelings naast de rechterpaal.

In de tweede helft kantelde het duel en kreeg Real Sociedad de touwtjes in handen. Twee minuten na de hervatting kwam Barça al in de problemen, toen Sörloth rakelings naast schoot na een steekpass van Adnan Januzaj. Een kwartier later bracht doelman Marc-André ter Stegen met zijn hak ternauwernood redding op een nieuwe inzet van Sörloth. Na ruim een uur spelen moest de sluitpost wederom handelend optreden: ditmaal reageerde hij alert op een door Rafinha van richting veranderd schot. De beste kans van Barça ontstond een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd. Gavi verzuimde om een breedtepass van Ferran het gewenste vervolg te geven. Hoewel Real Sociedad de druk nog flink opvoerde in de slotfase, hield de ploeg van Xavi ook in de tien minuten durende blessuretijd stand: 0-1.

Xavi kon overigens niet met een uiterst voldaan gevoel het veld verlaten. De geblesseerde Araújo moest zich tien minuten na rust al laten vervangen door Eric García; Alves haakte geblesseerd af na ruim een uur spelen en werd gewisseld voor Dest. In de slotfase viel ook Piqué uit. Luuk de Jong, die in de ploeg kwam voor Aubameyang, mocht zich vanaf de 82ste minuut nog laten zien.