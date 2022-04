Burnley boekt ondanks verschrikkelijke misser Wout Weghorst cruciale zege

Donderdag, 21 april 2022 om 22:56 • Mart van Mourik

Burnley heeft donderdagavond een zeer belangrijke overwinning geboekt in de Premier League. In eigen huis was de ploeg van manager Mike Jackson met 2-0 te sterk voor Southampton. Wout Weghorst speelde een negatieve rol door bij een 1-0 stand een gigantische kans op het verdubbelen van de voorsprong miste. Dankzij de overwinning komen the Clarets, die met 28 punten uit 32 wedstrijden achttiende staan, iets dichter bij Everton (zeventiende met 29 uit 31).

Weghorst kon rekenen op een basisplek in de spitspositie naast Jay Rodriguez. Erik Pieters, die nog altijd kampt met een knieblessure, was niet van de partij. Burnley wilde zeker in het eerste bedrijf niets aan het toeval overlaten en zocht vanaf het eerste fluitsignaal direct de aanval. De aanvalslust werd in de twaalfde speelminuut al beloond, toen Connor Roberts de score opende. Josh Brownhill bezorgde de bal op de rand van de zestien bij de rechtsachter, die met een bekeken schot de linkerbenedenhoek vond: 1-0.

Hoppa! ?? Burnley komt op 1-0! ??

Connor Roberts krijgt de ruimte en draait vervolgens uitstekend binnen ??#ZiggoSport #PremierLeague #BURSOU pic.twitter.com/YwDK6bvvBP — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 21, 2022

In de 25ste minuut kreeg Weghorst een reusachtige kans op de 2-0. Het leer caramboleerde op de rand van het vijfmetergebied tot bij de spits, die verzuimde de bal in het lege doel te koppen. Op slag van het rustsignaal werd de score alsnog verdubbeld. Opnieuw werd de assist verzorgd door Brownhill, die ditmaal de trefzekere Nathan Collins bediende: 2-0. Na rust kwam Southampton beter in de wedstrijd, maar de bezoekers slaagden er niet in de achterstand weg te poetsen. Burnley dacht na ruim een uur spelen nog een derde treffer aan te tekenen; uit de videobeelden bleek echter dat Jack Cork scoorde vanuit buitenspelpositie.