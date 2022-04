Sky Italia: Juventus wil Neres én aanvaller PSG; Chiellini richting de uitgang

Donderdag, 21 april 2022

Juventus staat een drukke transferzomer te wachten, zo meldt Gianluca Di Marzio van Sky Italia. De transfermarktexpert weet dat la Vecchia Signora de zoektocht is gestart naar een geschikte vervanger van de vertrekkende Paulo Dybala, terwijl de club eveneens voorsorteert op een vertrek van Giorgio Chiellini. In de voorhoede zouden David Neres (Shakhtar Donetsk) en Ángel Di María (Paris Saint-Germain) gezien worden als geschikte kandidaten.

Onder meer transfermarktexpert Fabrizio Romano maakte afgelopen maand bekend dat Dybala Juventus na dit seizoen transfervrij gaat verlaten. De club en de 28-jarige aanvaller zijn er niet in geslaagd om tot een akkoord te komen over een mogelijke contractverlenging. Nu melden Di Marzio en Romano dat de kans groot is dat ook Chiellini vertrekt uit Turijn. De 37-jarige centrumverdediger zou interesse hebben in een stap naar de Major Soccer League. Een concrete club wordt vooralsnog niet genoemd.

Juventus zou op dit moment al druk zijn met het zoeken naar nieuwe aanvallers. Hoewel Di Marzio benadrukt dat een gelijkwaardige vervanger van Dybala financieel niet haalbaar is, hoopt Juve met Di María en Neres toch degelijke versterkingen binnen te halen. De clubleiding zou reeds contact hebben opgenomen met de entourage van de 34-jarige Argentijn, wiens contract bij PSG komende zomer afloopt. Di María is naar verluidt bereid een handtekening te zetten onder een verbintenis van maximaal twee jaar, om vervolgens zijn carrière af te sluiten in zijn geboorteland.

Neres is een interessante optie vanwege zijn ontsnappingsclausule bij Shakhtar. Buitenlandse spelers actief in Oekraïne zijn door de FIFA automatisch transfervrij verklaard tot aan 30 juni. Zij kunnen dus een tijdelijke nieuwe club kiezen. De interesse in Neres lijkt overigens nog niet zo concreet als de belangstelling voor Di María. Verder wordt ook Nicolò Zaniolo in de gaten gehouden, al verwacht Di Marzio niet dat de aanvallende middenvelder van AS Roma betaalbaar is.