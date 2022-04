Max Verstappen sneert naar Lewis Hamilton: ‘Ik zou Ajax nooit kopen!’

Donderdag, 21 april 2022 om 21:36 • Mart van Mourik

De vermeende interesse van Lewis Hamilton in het kopen van Chelsea-aandelen leidt tot enige hilariteit bij Max Verstappen. Donderdag traden diverse Britse media met het nieuws naar buiten dat de Engelse Formule 1-coureur geïnteresseerd zou zijn in aandelen van Chelsea. In gesprek met PA News Agency reageert de Nederlander desgevraagd op de plannen van zijn collega in de autosport.

“Ik dacht dat hij een fan was van Arsenal?”, opent Verstappen met een knipoog. “Als je als Arsenal-fan voor Chelsea gaat, dan is dat best wel interessant. Maar iedereen mag zelf bepalen wat er gebeurt met zijn geld. Ik ben een PSV-fan en ik zou Ajax nooit kopen! Als ik een voetbalclub zou kopen, dan wil ik in ieder geval de volledige eigenaar zijn. Op die manier kan ik zelf de keuzes maken en niet slechts een klein percentage in handen hebben”, aldus de Nederlandse coureur.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Onder meer Sky Sports onthulde dat zowel Hamilton als tennisster Serena Williams oren heeft naar het kopen van een deel van Chelsea. Volgens de berichtgeving zou het duo voor circa twaalf miljoen euro per persoon aan aandelen willen kopen. Daarmee zouden Hamilton en Williams een ‘geringe’ bijdrage willen leveren aan het bod van Martin Broughten, de zakenmaken die als één van de laatste drie kandidaten in de race is om de overname van Chelsea.

Afgelopen maand liet de Premier League in een officieel statement weten dat Roman Abramovich officieel werd 'gediskwalificeerd' als eigenaar van Chelsea. De hoogste Engelse competitie nam het besluit in navolging van de Britse overheid, dat daarvoor alle bezittingen van de Rus in het Verenigd Koninkrijk bevroor. De Britse regering noemt Abramovich in de motivatie voor de sancties een ‘pro-Kremlin oligarch’ en stelt dat hij jarenlang een nauwe band had met Vladimir Poetin. Op dat moment had Abramovich zelf al besloten Chelsea te verkopen.