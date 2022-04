Sevilla zet Barcelona onder druk met zwaarbevochten overwinning

Donderdag, 21 april 2022 om 21:00 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:27

Sevilla heeft donderdagavond een nipte overwinning geboekt in LaLiga. Op bezoek bij Levante kwamen los Nervionenses even in de problemen, maar uiteindelijk sleepten de Andalusiërs een zege uit het vuur: 2-3. Dankzij de driepunter klimt Sevilla, dat in 33 wedstrijden 63 punten verzamelde, voorlopig naar de tweede plek op de ranglijst. Later op de avond kan Barcelona (60 uit 31), de nummer vier, nog in punten gelijk komen als er gewonnen wordt op bezoek bij Real Sociedad. Atlético Madrid staat derde met 61 punten uit 33 duels.

Trainer Julen Lopetegui kon niet beschikken over Karim Rekik, die een blessure overhield aan de ontmoeting met Barcelona (1-0) en ook de twee daaropvolgende wedstrijden zich voorbij moest laten gaan. Sevilla schoot uit de startblokken in het Ciutat de Valencia, waar de score nog voor het verstrijken van het eerste kwartier geopend werd. Na een uitstekende individuele actie van Lucas Ocampos aan de rechterkant van het veld bediende hij Jesús Corona met een voorzet op maat. De spits stond op de juiste positie om Sevilla met een kopbal op voorsprong te zetten: 0-1.

Dat gaat rap zeg! ?? Sevilla komt snel na de gelijkmaker weer op voorsprong: 1-2! ? Jésus Corona slaat toe met zijn tweede treffer van de avond ??#ZiggoSport #LaLiga #LevanteSevilla pic.twitter.com/s0EaKu50JA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 21, 2022

Binnen zeven speelminuten poetste Levante de achterstand van het scorebord. Een van richting veranderd afstandsschot van José Luis Morales belandde binnen het zestienmetergebied op de arm van Diego Carlos. Hoewel de centrumverdediger zich van geen kwaad bewust was, was arbiter Isidro Díaz De Mera onverbiddelijk: strafschop. Morales nam zijn verantwoordelijkheid en schoot op overtuigende wijze binnen: 1-1. Halverwege de eerste helft grepen de bezoekers opnieuw de voorsprong. Opnieuw fungeerde Ocampos als aangever voor Jesús, die doelman Dani Cárdenas met een stiftje verschalkte: 1-2.

In het tweede bedrijf kreeg Levante een uitgelezen mogelijkheid om de stand opnieuw te nivelleren. Na een overtreding van Marcos Acuña gaf de scheidsrechter een penalty aan los Granotas. Ditmaal stond het vizier van Morales echter niet op scherp: de spits schoot naast. In de 81ste minuut leek Jules Koundé de wedstrijd in het slot te gooien. De centrumverdediger kopte raak uit een hoekschop van Ivan Rakitic en zette zijn ploeg op een 1-3 voorsprong. Hoewel de spanning in de slotfase nog toenam door de late treffer van Roberto Soldado (2-3), gaf Sevilla de zege niet meer uit handen.

Dé kans op de gelijkmaker voor Levante! ?? Maar deze keer mist El Comandante vanaf 11 meter ??#ZiggoSport #LaLiga #LevanteSevilla pic.twitter.com/QP7DJCoyOB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 21, 2022

??????! Over en uit voor Levante ?? Jules Koundé vliegt de lucht in en kopt snoeihard binnen: 1-3 ??#ZiggoSport #LaLiga #LevanteSevilla pic.twitter.com/4ZQpQN47Mk — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 21, 2022