Eerste reacties uit spelersgroep op aanstelling Erik ten Hag stromen binnen

Donderdag, 21 april 2022 om 19:33 • Mart van Mourik

David De Gea en Fred zijn zeer verheugd over de aanstelling van Erik ten Hag bij Manchester United. Donderdag maakten Ajax en the Red Devils bekend dat de trainer zijn handtekening heeft gezet onder een contract in Manchester. Zowel de sluitpost als de middenvelder laat via de officiële website van de club weten uit te kijken naar de samenwerking met de oefenmeester.

“Hij is een trainer van wereldklasse die ons enorm zal gaan helpen”, laat Fred optekenen. “Ik heb Ajax zien spelen en het is een geweldig team dat goed voetbal speelt. Hopelijk kunnen we volgend jaar prijzen winnen. We zullen er veel werk in moeten steken, want het zal niet in een dag gebeurd zijn. We moeten ons aanpassen aan een nieuwe speelstijl; de voorbereiding zal niet makkelijk worden. Daarnaast moeten natuurlijk ook dit seizoen nog onze doelstellingen halen”, aldus de middenvelder.

De Gea sluit zich volledig aan bij zijn ploeggenoot. “Ik ben erg blij dat de club deze beslissing heeft genomen. We weten allemaal wat hij bereikt heeft met Ajax: hij heeft bijna in de Champions League-finale gestaan, titels gepakt en spelers doorontwikkeld. Hij laat zijn team uitstekend voetbal spelen.” Ten Hag zou al bezig zijn met het analyseren van wedstrijden van United. “Het is goed om te weten dat hij onze duels al bekijkt en bedenkt wat hij voor ons kan betekenen. Ik kijk ernaar uit om onder zijn hoede te werken”, besluit de sluitpost.

Ten Hag kwam eerder op de dag zelf ook al met een reactie op het nieuws. "Ik ben blij dat het rond is en dat het officieel bekend is gemaakt. Die duidelijkheid is belangrijk. Het is een grote eer om aangesteld te worden als manager van Manchester United. Ik heb enorm veel zin om aan deze uitdaging te beginnen. Ik ken de historie van deze grote club en de bijbehorende passie van de fans. Ik ben vastberaden om een team de ontwikkelen dat het succes kan leveren dat deze fans verdienen”, aldus Ten Hag, die na een dienstverband van vierenhalf jaar vertrekt bij Ajax.